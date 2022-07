DOFUS: Suggerimenti e trucchi su Temporis 7, Extreme Rush

L’avventura di Temporis 7 è iniziata Duvos Pieno di tante sorprese. A volte è impegnativo, a volte è divertente e richiede soprattutto che tu sia sempre aggiornato con le ultime informazioni. Ecco perché abbiamo deciso di raccogliere qui alcuni consigli per fotografare i disabili o la vostra avventura in generale ad Osatopia.

DOFUS: Suggerimenti e trucchi su Temporis 7

Che tu sia un principiante o un esperto, ci sono ancora alcuni suggerimenti da sapere su Temporis 7. Alcune informazioni sono abbastanza nascoste e facili da trascurare, soprattutto perché spesso è un must.

Suggerimento per il ritiro cambiato

Se vai a pescare, è possibile vedere una modifica diversa catturata o meno nella tua zona da una piccola casella di controllo, in basso a sinistra. L’interfaccia del gruppo è abbastanza completa, quindi è molto probabile che tu abbia perso le informazioni. Ricordiamo che il look modificato “ottenuto al 100%” è racchiuso in una cornice dorata.

suggerimenti sul tempo Per vedere quali mod si possono avere nella tua zona, puoi selezionare la casella in basso a sinistra del tuo gruppo. – L’immagine modificata avrà bordi dorati solo se l’hai catturata ma hai anche eseguito la sfida ad essa associata. pic.twitter.com/G5JYnj9qF2 – Tim (@Timtoobias) 1 luglio 2022

Suggerimenti e trucchi per facilitare il combattimento

I Dofu sono tornati! Puoi ottenerlo facendolo cadere sulle varie guardie del dungeon nel gioco, tuttavia, il suo effetto non si trasferisce completamente su Altered. Caratteristiche, ma non “20% di vita ripristinata” o “guadagni il 100% dei tuoi BP”. Per fare ciò è necessario acquistare i badge nella posizione modificata, nella dimensione temporanea.

Accumula Megatamper!

Il danno può progredire attraverso la mega-corruzione, ma questo processo distrugge la versione base della tua creatura. Tuttavia, nulla ti impedisce di recuperarli (tramite Marketplace) e di equipaggiarli insieme a Megaltery! Xelors sarà particolarmente felice con Galopince ed Escarpence per rimuovere il doppio AP!

Un buon nemico è un nemico che non ha punti di accesso.

Stabilisci obiettivi chiari

Con così tanti oggetti danneggiati da raccogliere, è facile navigare senza progredire, soprattutto perché le missioni che normalmente ti guidano non danno più i Tempoton. Invece, guarda le tue cose e seleziona oggetti specifici da recuperare. Il tuo Gelano per esempio, o il tuo Caracoiffe. Non ha senso arrivare al livello 80 con un’orda di Alterati senza roba praticabile nella parte posteriore.

Twitch Food Drops

Se si tratta di un piano di marketing per aumentare il traffico nella categoria Dofus, puoi comunque beneficiare degli aumenti tramite Twitch scende. Indipendentemente dagli stendardi, Crocchette ti fornirà borse che aumenteranno le tue possibilità di cambio foto in combattimento. Un incontro leggendario, è sempre meglio di niente!

Rune o kama: scegli tu!

La maggior parte dei giocatori distruggerà il proprio equipaggiamento con un interruttore per ottenere le rune. È una truffa redditizia con una grande concorrenza. Per aggirare questo problema, puoi parlare con gli NPC noti come “compratori” di Dofus, come i Tavernier, e rivendere loro la tua attrezzatura! Dal livello 60, è necessario calcolare approssimativamente il livello dell’oggetto moltiplicato per 10 kama per vendita. Con un inventario completo, questo rende diverse decine di migliaia di cam da riscattare al costo di pochi clic.