Documenti pratici. Salute: anche la caffeina viene consumata con moderazione

La caffeina è diventata quasi essenziale per molti per iniziare bene la giornata. Ma per la tua salute e il tuo miglioramento, risponde ad alcune “regole”.

Migliaia di persone in tutto il mondo iniziano la loro giornata con l’eterna tazza di caffè i cui effetti stimolanti porteranno dinamismo nelle attività quotidiane.

Ma la caffeina si trova anche nel tè, nelle bevande analcoliche, nelle bevande energetiche per lo sport, nel cioccolato e in alcuni farmaci. Ciò può causare un consumo eccessivo che causa nausea, diminuzione della vigilanza, mal di testa e sonnolenza.

Quindi è importante sapere che la dose media di caffeina al giorno è di 250-300 mg. È l’equivalente di 3 tazze di caffè, 4 tazze di tè o sei tazze di soda. Bere da quattro a dieci tazze di caffè al giorno è considerato eccessivo e il rischio di avvelenamento da caffeina supera le dieci tazze.

Inoltre, tieni presente che gli studi su questo argomento dimostrano che bere grandi tazze di caffè al mattino non è molto efficace nel prolungare gli effetti della caffeina. Per stare all’erta per lunghi periodi di tempo, è meglio assumere piccole dosi a intervalli regolari durante la giornata.

Ulteriori analisi hanno rivelato che la caffeina non è del tutto dannosa in quanto potrebbe proteggere dal cancro alla vescica e dal diabete di tipo 2. Sembra inoltre che la maggior parte degli antiossidanti consumati dagli adulti provenga da bevande contenenti caffeina. Ma come per ogni cosa, la misurazione è fondamentale!