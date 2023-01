Diversi voli TUI da Anversa alla Spagna hanno fatto scalo all’aeroporto di Bruxelles: spiega la compagnia aerea

Da luglio, il tour operator Tui ha operato cinque voli dall’aeroporto di Anversa-Diorn verso destinazioni spagnole, con uno scalo all’aeroporto internazionale di Bruxelles, Zaventem. Il quotidiano Media Hayes ha riferito sabato che gli aerei hanno dovuto fare rifornimento, con conseguenti significative emissioni aggiuntive di anidride carbonica.

La sosta non era finalizzata all’imbarco dei passeggeri, ma al rifornimento dell’aereo. Il che è sorprendente perché gli aerei, Embraer 190 o 195, sono perfettamente in grado di volare direttamente in Spagna.

Ha fatto scalo su cinque voli in totale, per Alicante, Malaga e Ibiza.

È una combinazione di circostanze, spiega il portavoce di TUI Belgium, Pete Demeier. “Se la pista al decollo ad Anversa è bagnata, per motivi di sicurezza è necessario eseguire alcuni controlli del peso. In generale, il peso ad Anversa è corretto e la pista può sostenerlo, ma, ad esempio, durante un volo “pieno di bagagli, il peso deve essere abbassato al decollo. Questo non può essere fatto rifiutando i passeggeri. Da quel momento in poi, usiamo meno carburante ad Anversa per decollare in sicurezza, e facciamo rifornimento a Bruxelles per arrivare in Spagna”.

A Zaventem il peso iniziale non è un limite perché la pista è molto più lunga che ad Anversa. Tuttavia, i suddetti tempi di inattività indicano anche che gli aerei consumano più carburante.

Inge Mayeres dell’ufficio di ricerca Transport & Mobility Leuven ha calcolato tramite uno strumento dell’Agenzia europea dell’ambiente che un ulteriore ciclo di decollo e atterraggio con questi dispositivi genera 2050 kg di emissioni di CO2. Per il volo diretto tra Anversa e Alicante, le emissioni totali sono di circa 13.265 kg di CO2.