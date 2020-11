Nasce il primo magazine del Distretto Turistico della Costiera Amalfitana

Far conoscere la Costiera Amalfitana da un altro punto di vista: ecco l’obiettivo del magazine “Authentic Amalfi Coast”

“La Costa D’Amalfi c’è! In questo momento di pausa forzata abbiamo lanciato www.authenticamalficoast.it. Si tratta di una rivista online che l’ambizione di raccontare pagine non ancora lette del libro sulla costiera amalfitana“.

Il Distretto Turistico della Costiera Amalfitana attraverso la rivista “Authentic Amalfi Coast” vorrebbe far conoscere ai turisti degli aspetti ancora nascosti ai loro occhi. Quel mondo autentico del territorio alle volte nascosto dallo scintillio delle mete più famose.

Il magazine è in italiano e in inglese, ed è collegato a tutte le piattaforme social del Distretto: Facebook, Instagram, Linkedln.

“Il magazine Authentic Amalfi Coast nasce dall’esigenza di raccontare il lato più vero e meno conosciuto della Costa D’Amalfi. Le storie delle persone che ci vivono e che l’hanno resa una Destinazione a 360°, la sua lunga tradizione eno-gastronomica, l’arte, antica e contemporanea – ha affermato Anna Volpicelli, direttrice del magazine – che l’ha portata ad essere un polo di attrazione culturale, i percorsi di trekking, quelli celebri e quelli meno conosciuti, immersi nella natura.”

Dagli antichi mestieri, che vengono tramandati di generazione in generazione, al benessere dell’ambiente. In questo momento di incertezze economiche e di impiego causate dalla pandemia in corso, il magazine ha deciso di offrire un’opportunità di lavoro per i giovani del territorio che avranno modo di collaborare con la redazione.