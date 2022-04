Disney e James Cameron svelano le prime immagini del sequel di Avatar: ‘Siamo andati oltre il cinema’ | cinema

I partecipanti al CinemaCon sono invitati a indossare occhiali 3D per immergersi nel trailer di “Avatar: The Way of Water” e tornare sul pianeta Pandora, dove possono vedere i suoi residenti dalla pelle blu nuotare e volare. “Posso assicurarvi che è valsa la pena aspettare”, ha detto il direttore della distribuzione Disney Tony Chambers, confermando il titolo scelto per questo sequel di Avatar.

“Avatar: The Way of Water” uscirà sugli schermi il prossimo dicembre ed è programmato per essere seguito da altri tre episodi di questa saga, il cui film originale ha raccolto quasi 2,8 miliardi di dollari dalla sua uscita nel 2009. Ogni episodio sarà un film a sé stante . Con una trama tutta sua. Il produttore Jon Landau ha detto che i quattro episodi non farebbero parte di una storia, ma insieme costituirebbero una “saga epica più grande”.

Superare i limiti del cinema

Il regista ha parlato con i partecipanti al CinemaCon della Nuova Zelanda, mentre James Cameron ha dato gli ultimi ritocchi ad Avatar 2. Ha promesso loro notevoli progressi tecnologici sul primo “Avatar”, il cui protagonista principale Jake Sully (Sam Worthington) e Netery (Zoe Saldana) sono ora famiglie.

“Abbiamo deciso ancora una volta di spingere i confini di ciò che il cinema può fare”, ha gridato ai capi dei cinema, riuniti a Las Vegas per il loro incontro annuale in cui gli studi di Hollywood portano loro le loro novità e le loro star. È stato il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, ad aprire la presentazione Disney. I partecipanti sono stati in grado di portare alla luce un lungo estratto dal “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” della prossima settimana, in cui il mago interpretato da Benedict Cumberbatch incontra polpi volanti e incontra un adolescente che salta da un mondo all’altro. READ Il proiettile fatale di Alec Baldwin: il procuratore ha rivelato chi portava una pistola

© Chris Pizzello/Invision/Associated Press



altri film

Quest’anno al film seguiranno altre due super produzioni dedicate ai famosi supereroi, “Thor” e “Black Panther”. La Pixar ha svelato trenta minuti di “Buzz Lightyear”, una storia che ripercorre la nascita dell’intrepido astronauta della saga “Toy Story”, a cui Chris Evans ha prestato la sua voce. Nel film, che uscirà a giugno, Buzz si sente in colpa per aver fatto annegare i suoi compagni Space Ranger su un pianeta ostile. Per cercare di salvarli, deve presentarsi in futuro, con un gatto robot come compagno.

CinemaCon ha visto anche l’introduzione di “Amsterdam”, un thriller romantico e accademico degli anni ’30 con un cast che includeva Christian Bale, Robert De Niro, Margot Robbie e Chris Rock.

