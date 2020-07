La prima settimana di luglio per Cava de’ Tirreni da quasi mezzo secolo significa Disfida dei Trombonieri. I casali si animano, la competizione sale e la Città si gode la gioia dell’attesa.

Ma l’emergenza sanitaria da Covid-19, che tanto ha cambiato le nostre vite in questi mesi, non poteva non colpire anche questo momento di festa e di aggregazione e la Disfida è stata annullata.

“Ci manca quell’adrenalina – commenta il presidente dei Pistonieri Santa Maria del Rovo, Sabatino Bisogno – Questa sarebbe stata una settimana di preparativi e festa. Abbiamo rinunciato a malincuore. Speriamo per l’anno prossimo. Intanto tutte le associazioni stanno passando un momento nero con le trasferte bloccate e i mancati incassi. Ci siamo rivolti anche all’Amministrazione comunale per chiedere aiuto. Spero che come è stato confermato il contributo economico all’Ente Montecastello si possa fare lo stesso con le Associazioni folkloristiche”.