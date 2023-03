Disciplina: arbitro italiano autorizzato per Bayern/PSG

La UEFA ha deciso di nominare l’arbitro italiano Daniele Orsado come arbitro del Bayern/PSG. Una scelta logica dato il CV dell’uomo e riporta molti ricordi al PSG visto che è un giocatore regolare negli shock europei.

La UEFA non corre rischi con il nome dell’arbitro che dirigerà la sfida tra Bayern e PSG di mercoledì sera; Al fischio ci sarà uno degli uomini in nero più rispettati al momento, ovvero Daniel Orsado. Il 47enne italiano è uno degli attuali riferimenti nel mondo arbitrale; La sua nomina per questo shock è molto logica poiché conosce molto bene entrambe le squadre. Di fatto ha arbitrato la finale di C1 tra PSG e Bayern nel 2020 e i quarti di finale nel 2021, due vittorie bavaresi (1-0) senza un apparente errore arbitrale.

Daniele Orsato ha arbitrato sette volte in carriera il PSG e il bilancio è positivo con 4 vittorie su 3 sconfitte. L’ultimo incontro è stato una vittoria contro il Real Madrid dello scorso febbraio (1-0) ma tre delle quattro partite precedenti sono andate perse: la finale del 2020 contro il Bayern (0-1), i quarti di finale del prossimo anno contro la stessa squadra (0- 1 0-1) e Manchester City./PSG (2-1) a fine 2021. È stato al fischio in entrambe le vittorie parigine all’Old Trafford, l’ottava del 2019 quando ha espulso Pogba nella vittoria per 2-0 dell’andata. Poi durante la fase a gironi dell’edizione successiva (3-1), e la vittoria dei parigini al Celtic Park nel 2017 (5-0).

Da parte del Bayern abbiamo incontrato l’arbitro italiano solo cinque volte, con quattro vittorie e una sola sconfitta: gli ultimi due incontri sono stati contro il PSG e vinti. Ma nel 2019 abbiamo perso agli ottavi in ​​casa contro il Liverpool (1-3). Per il resto, una facile vittoria sul Benfica (5-1) nella fase a gironi nel novembre 2018 e una vittoria all’andata dei quarti di finale a Siviglia nel 2018 (2-1).

Non ha regalato un rigore al Bayern, contro i due del Psg.