Dirigée par des Russes, l’AS Monaco retient aussi son souffle

Dmitri Rybolovlev e Oleg Petrov. Ils sont Russes et sont les deux actuels hommes forts de l’AS Monaco. Le premier est propriétaire depuis dix ans de 66,7 % des parts du club, en plus d’en être le president. Le second occupe le poste de vice-president et directoreur général. Il conflitto Russie-Ukraine pone forza alla domanda di viaggio e di ritorno dall’ASM, all’inizio delle occupazioni della costa di Chelsea, a causa del passaggio di forza di Roman Abramovitch.

Les Monégasques peuvent néanmoins être rassurés (pour le moment), même si la Principauté a d’ores et déjà “adopté et mis en œuvre, sans délai, des procédures de gel de fonds et de sanzioni economiche identiques à celles prises par la plupart des États européens”. Savoir envers les sociétés et oligarques russes presenti sul son territoire.

Dmitri Rybolovlev non è stato in effetti associato all’entourage di Vladimir Poutine. Il a d’ailleurs quitté la Russie en 2010 et ne possède plus aucune activité là-bas.

Le fait que le club soit sous direction russe osé toutefois de déranger en France à moyen terme. Des clubs pourraient par esempio rifiutare d’affronter l’ASM, même si l’heure est plutôt au soutien. “Je n’ai aucun problème à rencontrer l’AS Monaco”, ad esempio lanciato Christophe Galtier, l’allenatore dell’OGC Nizza. “On se doit d’amener un soutien au peuple ukrainien, aux sportifs ukrainiens, et plus précisément aux footballeurs et entraîneurs, mais on ne peut pas en vouloir à toutes les personnes de nationalité russe.”

La situazione interna devra égallement être surveillée. La posizione di Dmitri Rybolovlev, qui n’est pour le moment pas inquiété par un potentiel gel de ses ressources, n’est en effet pas à l’abri d’une évolution negativo.