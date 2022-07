Direzione per 4 settimane: tempo ferie estive fino al 21 agosto

par sconvolto il remeteorologo,

Pubblicato il 14/2/2019 e aggiornato il 22/07/22 alle 08:19

Ogni settimana viene aggiornato l’andamento meteorologico mensile. Copre il periodo dal 25 luglio al 21 agosto e si riferisce alle principali vacanze scolastiche estive, alla fine della stagione della vendemmia e all’inizio della vendemmia. Questa tendenza evidenzia una leggera diminuzione del caldo la prossima settimana, fatta eccezione per il sud-est. Un nuovo picco di caldo intenso dovrebbe verificarsi all’inizio di agosto seguito da alcuni temporali. La siccità continuerà. I temporali non dovrebbero compensare il deficit.

Il clima molto caldo e secco si è stabilizzato in modo permanente sul paese dall’inizio di luglio, fatta eccezione per alcune piogge tempestose che non sono sufficienti a compensare la siccità. Se le temperature scendono un po’ durante la settimana, questo luglio dovrebbe essere tra i 3 più caldi e più secchi dall’inizio dei record meteorologici.

















La settimana dal 25 al 31 luglio: il caldo è più sopportabile ma ancora piovoso…





L’ultima settimana di luglio vedrà un clima più misto e più fresco con la direzione del flusso dal settore ovest a nord-ovest accompagnato dall’aria oceanica. Tuttavia, il tempo non sarà disturbato; Conta meno lunghe giornate di bel tempo con periodi nuvolosi ma poca pioggia o temporali. Il caldo tornerà ad essere sopportabile, ad eccezione del sud-est dove si prevede che le alte temperature continueranno con un alto rischio di incendi nelle giornate ventose.





la prima settimanalui è Fino al 7 agosto: nuovo picco di temperature elevate seguito da temporali





Un calo freddo potrebbe formarsi al largo del Portogallo, sollevando ancora una volta i timori di un riscaldamento da sud-ovest. È difficile essere esatti su questa scadenza, ma il livello delle temperature nel Paese dipenderà ancora dalla posizione di questo tuffo freddo. A priori, il sud sarebbe il più colpito dal caldo crescente, anche se quest’ultimo potrebbe salire temporaneamente verso nord. Un tuffo freddo, questa volta, può portare all’instabilità con tempo ventoso e tempestoso. Ancora una volta, queste tempeste si diffonderanno e non tutti devono essere sulla stessa barca.





Settimana dall’8 al 14 agosto: clima estivo con discreto caldo





Il bel tempo estivo dovrebbe prevalere sul paese vicino a un anticiclone nelle isole britanniche. Il sole prevarrà su gran parte delle nostre regioni con qualche temporale al massimo a fine giornata nel sud e nell’est del Paese, soprattutto in prossimità della spigola. Le temperature torneranno un po’ più basse ma comunque al di sopra della norma per questa stagione.





Settimana 15-21 agosto: tempo instabile e tempestoso al sud





La terza settimana di agosto potrebbe vedere il tempo diventare instabile al sud con frequenti piogge tempestose dalle Alpi all’entroterra mediterraneo e vicino ai Pirenei. L’affidabilità di questa tendenza meteorologica rimane al momento limitata, ma questa tendenza instabile sarà una buona notizia per le regioni colpite da siccità grave e prolungata. La metà settentrionale del paese può rimanere sotto l’influenza di condizioni anticicloniche con clima abbastanza secco e soleggiato.





Quindi questo luglio si concluderà con un evidente deficit di precipitazioni nonostante i pochi temporali previsti. Le temperature diminuiranno lentamente, pur rimanendo al di sopra del normale per la stagione. I primi di agosto potrebbero essere di nuovo più caldi con lo spettro del caldo soffocante, almeno al sud. Quindi sarà necessario monitorare questo periodo. Infine, dovremmo trovare condizioni più fresche nella seconda decade di agosto con clima più ventoso al sud.





Prossimo aggiornamento, giovedì 28 luglio alle 17:00.