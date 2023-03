Diretto – Guerra in Ucraina: la difesa di Bakhmut è “chiave” per “stabilizzare il fronte”, secondo Kiev

Continuano aspri combattimenti per il controllo della città di Bakhmut nell’Ucraina orientale. I russi e gli ucraini stanno conducendo una “battaglia di logoramento”, volta a infliggere quante più perdite possibili al nemico. Il comandante in capo delle forze armate ucraine ha dichiarato martedì che la difesa di questa città è “la chiave” per mantenere la “stabilità del fronte” nell’Ucraina orientale.

A seguito di un incontro tra il signor Zelensky e i principali comandanti del suo esercito, la presidenza ucraina ha confermato in un comunicato stampa che “tutti i membri dello stato maggiore” hanno espresso “una posizione comune riguardo alla continua conservazione e difesa della città di Bakhmut”. .

A livello diplomatico, continuano le discussioni sull’accordo sull’esportazione di grano ucraino. Secondo l’agenzia di stampa ufficiale russa TASS, questo accordo dovrebbe essere automaticamente prorogato dopo la sua scadenza il 18 marzo se nessuna delle parti si oppone. Tuttavia, lunedì la Russia ha annunciato la volontà di rinnovare questo accordo per un periodo di 60 giorni, non di 120 giorni come è avvenuto fino ad ora. Una proposta che Kyiv definisce “contraddittoria” rispetto all’accordo iniziale.

Negli Stati Uniti, sia Donald Trump che il suo rivale Ron DeSantis hanno dichiarato in un sondaggio di Fox News che difendere l’Ucraina non è un interesse “vitale” degli Stati Uniti.