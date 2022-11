Dipartimento di Neurologia sotto copertura causa Covid-19

Il sindacato ha annunciato che “otto pazienti sono stati testati per il Covid-19 durante il ricovero” e condanna la scelta dell’ufficiale di turno questo fine settimana di non testare il personale infermieristico e quindi rappresentare un rischio per la loro salute. Mentre «molti studi dimostrano che il Covid non è un virus banale e che alle persone infette a volte si impongono gravi disturbi, spesso invalidanti». Sottolineando che la direzione della Fondazione “continua a sacrificare ospedale e pazienti per una migliore gestione dell’attività… bilancio”.

Sarah Benay, direttrice esecutiva del turno di domenica e vicedirettrice dell’ospedale, spiega che la procedura in atto in caso di focolaio di infezione non prevede sistematicamente una campagna per testare i caregiver. Finora, la collezione ha le sue origini in un certo rilassamento da parte dei visitatori che indossano maschere. Domenica sono stati identificati cinque casi di Covid-19 nel reparto di neurologia, dice Sarah Benay, tre dei quali sono stati scoperti durante il ricovero. Le altre due malattie sono, quindi, malattie ospedaliere che sono state contagiate durante la permanenza in servizio.

È iniziata una campagna per lo screening di 12 pazienti presenti. Questo ha portato il numero a 8 casi di Covid-19 lunedì mattina – senza ricorrere al reparto di terapia intensiva. Ci vorranno “alcuni giorni” per ottenere tutti i risultati.