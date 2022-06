Dio mantiene fedelmente la sua alleanza Di Derek Prince – La Pensée du Jour

S Leggi la Bibbia



Salmo 11-12-143 Per il tuo libro, Signore, riportami in vita! Nella tua giustizia, libera la mia anima dall’angoscia! Nella tua gentilezza stermino i miei nemici e distruggo tutti gli oppressi della mia anima! Perché io sono il tuo servo.

Questa preghiera ispiratrice del salmista ci dà tre ottimi motivi per credere che Dio risponderà alle nostre preghiere. Tre ragioni sono indipendenti dalla situazione, dalle circostanze speciali o da qualsiasi stato emotivo da parte nostra.

Il primo motivo:a causa del tuo nome.“Preghiamo il Signore nel nome di Gesù e per questo nome Dio risponde.

Il secondo motivo è:cosa o cosa La tua giustizia fa uscire la mia anima dall’angoscia.“Non ci appelliamo a Dio confidando nella nostra giustizia, ma nella Sua giustizia che otteniamo attraverso la nostra fede in Gesù.

E il terzo motivo:Per la tua bontà annienterai i miei nemici.parola tradottaSalah“in realtà significa”Dio osserva fedelmente il suo pattoPertanto, Dio osserverà sempre fedelmente la sua alleanza, anche quando noi stessi ci sentiamo infedeli e indegni.

Non lasciare che il nemico ti scoraggi o ti conduca nel campo della tua giustizia, perché questo non ti aiuterà. Ma vieni a Dio, confidando nel suo nome, nella sua giustizia e nella sua fedele alleanza.

e costo La voce di Dio

Egli è il Dio fedele per sempre. Prendiamoci il tempo per ascoltare quello che ha da dirci.

Dio non ti lascerà mai, è amore e devozione. Parla con lui come se fossi il tuo migliore amico. Ecco un esempio di preghiera: “Signore, ti ringrazio per amarmi così come sono. Grazie per il tuo amore che non viene mai meno e per la tua incrollabile fedeltà a me..“

Il Più vecchio duetto

Forse hai subito abbandono o tradimento da parte di persone di cui ti fidavi? Dio non ti lascerà mai, lodalo con tutto il tuo cuore per la sua meravigliosa presenza nella tua vita!

un agire oggi

A causa del tuo passato, forse trovi difficile amare e fidarti? Nelle tue relazioni, quando la paura o il dubbio ti assale, fidati di Dio e lascia che Lui guarisca il tuo cuore e ristabilisca la tua memoria.

h adorare il Signore

Il nostro viaggio per oggi finisce. Preghiamo insieme per onorare nostro Signore.

“Grazie, Signore, per il tuo grande amore. Tuo è il re, il potere e la gloria. Affidabile !“