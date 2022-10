Dimostrazione sulla casa mobile: Veronique e suo marito hanno ricevuto una rettifica di € 2775 a causa della nuova tassa

Dopo 10 anni di risparmi, Veronique e suo marito Philip hanno potuto realizzare il loro sogno di fornire una casa mobile per se stessi. Tuttavia, l’angelo felice fu presto deluso quando lo appresero Le tasse sono cambiate.

“L’abbiamo acquistato il 23 giugno. All’inizio abbiamo ricevuto la normale tassa di 148 euro come previsto prima e 15 giorni fa abbiamo ricevuto una rettifica di 2775 euro da pagare entro il 25 di questo mese‘ dice Veronica.Nessuno ci ha avvertito di nulla. “

La ragione di questa correzione è il decreto adottato dalla Vallonia in 1lui è Gennaio 2022, che considera le case mobili come automobili e non è più strutture come prima. D’ora in poi, i proprietari devono pagare le tasse commerciali e di registrazione.

Per mostrare il loro dispiacere, i proprietari vogliono colpire duramente. Domenica 300 si sono incontrati a Wavry (Walon Brabant) per manifestare e chiedere la fine di questa tassa.

“Chiediamo un boicottaggio completo delle regioni valloni”.Xavier conferma uno degli organizzatori dell’evento. “Non ha senso vagare nelle regioni valloni perché non siamo ricercati”.Si pentì e invitò invece i suoi omologhi ad andare in Francia, Fiandre e Lussemburgo.