Riconosciuto all’unanimità come uno dei migliori allenatori della Jupiler Pro League, Dimitri De Conde lascerà il Genk? Questa è la voce folle che ci arriva dalla Scozia.

Dmitrij A Condé (48 anni) è direttore tecnico del Racing Genk dal 2015 e il suo lavoro nel Limburgo è molto apprezzato. Sotto la sua guida, il Genk ha attirato giocatori di successo come Leon Bailey, Ruslan Malinovsky, Joachim Mehl, Sander Berge e Paul Onuachu, vincendo il titolo nazionale nel 2018-19.

Questo titolo è stato vinto con Philip Kleiman, l’attuale allenatore dei Glasgow Rangers, in panchina. Da Glasgow arriva la voce folle: Ibrox RumoreUn sito specializzato in informazioni sui Rangers sostiene che circolano voci secondo cui Dimitri De Conde sarebbe arrivato al club come ‘Direttore sportivo’.

Un duro colpo per il Racing Genk?

I Glasgow Rangers sono alla ricerca di un successore di Ross Wilson dallo scorso aprile. Sono stati menzionati diversi nomi, in particolare Paul Mitchell, che ha lavorato con Philippe Clément a Monaco. Ma De Conde sarebbe un candidato serio, il che è plausibile visti gli ottimi rapporti tra il direttore generale del Genk e l’attuale allenatore dei Rangers.

Ma il Racing Genk non sarà certamente disposto a lasciarsi sfuggire l’artefice del recente successo a metà stagione. Il caso deve continuare, perché i Rangers devono annunciare il nome del loro nuovo capitano entro il 2024.