DIM e CDP italiani firmano un accordo preliminare per un progetto di rete unica

A fine giornata, Telecom Italia (DIM) e l’investitore pubblico italiano CDP hanno dichiarato di aver firmato un accordo preliminare per fondere gli asset di rete fissa del gruppo telefonico con il suo concorrente pubblico a banda larga, Open Fiber.

La tanto attesa mossa aprirà la strada a una rete a banda larga integrata ad alta velocità in tutta Italia, con l’amministratore delegato Pietro Labriola al lavoro su un progetto rivoluzionario per TIM, incentrato sulla completa separazione delle sue funzioni di servizio di rete standard.

DIM ha annunciato che l’accordo preliminare è stato firmato dai fondi Open Fiber e Infrastructure Macquarie e KKR, che detengono rispettivamente una partecipazione di minoranza nella Last Mile Networking Unit FiberCop di DIM.

KKR ha deciso di aderire al piano TIM-CDP dopo che l’ex monopolio italiano della telefonia ha rifiutato un piano da 10,8 miliardi di dollari (12 miliardi di dollari) per controllare TIM ed eliminare i suoi asset fissi e di rete prima della scissione.

CDP, il secondo investitore in TIM con una quota del 10%, possiede il 60% della fibra aperta, controllando la società di rete affiliata, hanno detto TIM e CDP. Ottobre.

Qualsiasi accordo vincolante è soggetto all’approvazione delle autorità di non fiducia nazionali ed europee. Anche gli azionisti di TIM devono votare sull’accordo.

L’Italia vuole creare un unico campione della rete a banda larga per evitare la duplicazione degli investimenti e per accelerare l’implementazione della fibra ottica per promuovere la digitalizzazione dell’economia.

Sotto anni di pressione nel suo mercato nazionale altamente competitivo, la TIM piena di debiti cerca di separarsi dalla sua rete fiscale fissa e raccogliere fondi, che gli analisti stimano un valore compreso tra 15 e 20 miliardi di euro.

Secondo le fonti, le opzioni in discussione per il quadro finale dell’accordo con OpenFiber includono la vendita diretta della rete fissa di TIM. La nuova società di rete assorbirà una quota significativa del debito nazionale e del personale di TIM.

TIM e CDP hanno firmato un accordo preliminare nel 2020, ma il piano, che prevedeva il mantenimento della maggioranza di TIM nella società consolidata, è fallito per questioni politiche, regolamentari e valutative.

