Differenziata porta a porta per Nocera Superiore: il via a febbraio

Differenziata porta a porta anche a Nocera Superiore. Questa mattina la presentazione a Palazzo di Città.

Anche Nocera Superiore passa alla raccolta differenziata porta a porta. Questa mattina la conferenza stampa per la presentazione di tutte le novità sulla raccolta dei rifiuti nella città del Battistero.

Il sindaco Giovanni Maria Cuofano e l’assessore Bartolo Pagano hanno illustrato le modalità della nuova raccolta. Non cambiano le due aree geografiche in cui viene suddivisa la città.

Ridotto invece a un solo giorno il ritiro della frazione secca indifferenziata. Un’ulteriore novità riguarda il conferimento di pannolini e presidi assorbenti per malati lungodegenti allettati.

Da domani saranno in distribuzione i mastelli per le diverse tipologie di rifiuti. I cittadini riceveranno anche una tanichetta per la raccolta dell’olio esausto.

A metà febbraio si partirà per l’area 1 della città, da metà marzo il passaggio alla nuova raccolta anche nell’area 2.

Un calendario e una brochure illustrano nel dettaglio tutto ciò che concerne la raccolta differenziata a Nocera Superiore. “Cambiamo passo” è il claim dell’iniziativa che punta a perfezionare ulteriormente la raccolta dei rifiuti a Nocera Superiore. In attesa che si sblocchi il contenzioso per l’area individuata dal Comune per la creazione di un’isola ecologica