Dietro le quinte del parco… vale davvero il “costo” di andare a Disneyland Paris? (video)

Chi vuole rispondere “no” alla domanda “Andiamo alla Disney?” persona. Ma quello che potrebbe essere un problema è il prezzo per soggiornare al parco tematico dei topi più famoso del mondo. In effetti, andare alla Disney ha un costo tutt’altro che basso. Il prezzo dell’ingresso al/i parco/i a tema per un giorno ( a seconda del periodo selezionato, non di punta o pieno) tra 56 e 130 € per gli adulti e 52 e 122 € per un bambino.Da due a quattro giorni i prezzi vanno da 142 a 368 € per un adulto e da 132 a 340 € per un bambino Prendiamo due adulti e un bambino per due giorni e una notte Con l’ingresso in entrambi i parchi, a metà luglio, costerebbe almeno € 602. Cioè senza il cibo consumato in loco, senza alloggio, senza trasporto al parco , e nessun extra nei negozi. È un budget. Quindi Disney, ne vale davvero la pena? Concentrati su ciò che offre il parco.

Per un giorno o più, il parco divertimenti Disneyland Paris vende sogni. la loro forza? Ti fanno viaggiare istantaneamente in un altro mondo magico, grazie ai profumi, alle decorazioni, alle attrazioni, agli spettacoli e a molte altre cose che compongono il parco. Ciò che distingue Disneyland Paris dal resto dei parchi sono senza dubbio i dettagli. Se spinti ti portano via, a volte senza che tu te ne accorga. Che si tratti della musica che cambia a seconda delle terre, o anche delle piante che ogni attrazione è stata adattata per aderire alla rispettiva terra, con “oltre un milione di specie diverse di piante piantate in tutto il parco”, il “membro dello staff” (il persone che lavorano nel parco) ci stupisce. .



di video

Oltre a questo aspetto generale, “non meno di 80 persone lavorano a questo spettacolo”. 80 persone a tempo pieno e il prezzo per questo spettacolo di 30 minuti è incluso nel prezzo di ingresso al parco. Questo è valido per tutti gli spettacoli: “Topolino e il mago”, “Avengers Power the Night”, “Let’s Dream and the World Light Up”, “Disney Stars on Parade”, “Disney D’Light e Disney Dreams”, quelli abbiamo fatto in quei due giorni. Ma ce ne sono ancora altri.

Chi dice spettacolo, dice costume e scenografie. Anche lì abbiamo incontrato chi li realizza con le proprie mani e pensa attentamente allo sviluppo di questi manufatti.

David Angerville è Senior Fashion Production Manager presso l’Haute Couture Workshop. Rivela come il costume di Simba è stato disegnato e poi realizzato per lo spettacolo.



di video

“In questo reparto lavorano 100 persone. Sarti, parrucchieri, parrucchieri, modellisti, grafici, fornitori (per i materiali utilizzati) e dirigenti. Il nostro compito è creare magia attraverso il costume. Il costume è pensato nel suo insieme. Chi lo indosserà, come, ecc. Dobbiamo fare i test con i materiali e adattarci secondo necessità. »

Un abito può rappresentare diversi mesi di lavoro. Quando lo schizzo di base è terminato, il modellista lo dà vita sulla base di una tela o di un modello. Poi arriva il lato cosmetico del trucco, la pettinatura e poi il creatore di parrucche per i copricapo e tutti gli accessori per la testa. Tutti i personaggi che indosseranno questi costumi dovranno potersi muovere, ballare e riposare, “per sostenere il lavoro degli artisti, perché il costume non deve mai ostacolare la performance”. Tutto questo richiede tempo, e quindi denaro.

“Lo spettacolo è in lavorazione da più o meno 18 mesi, inclusi due mesi di pura produzione. Per Il re leone, abbiamo quasi 5.000 articoli, quasi 30 costumi… Abbiamo modifiche ai costumi per l’estate e l’inverno, sempre da Per il conforto degli artisti!

Un altro articolo costoso e dispendioso in termini di tempo sono i kit che accompagnano gli spettacoli.

Abbiamo incontrato Excel Fei, un team leader esperto nello showroom di decorazioni. I grappoli dovrebbero essere leggeri, non fragili. Devono adattarsi a diverse situazioni sul palco. Il peso non deve superare i 3 chilogrammi a seconda di come lo porti (con una mano, a due mani, sopra la testa, ecc.) Ergonomia è la parola chiave. »

Il sottosuolo di sfilate e spettacoli

Disneyland Paris è un parco a tema, non solo un parco divertimenti! Quindi, accanto a sensazioni piuttosto forti per adulti e bambini e spettacoli, ci sono anche spettacoli di suoni e luci e marce.

Anche qui il lavoro ingombrante e dispendioso in termini di tempo viene svolto con anni di anticipo.

Emmanuel Lenormand, direttore dello spettacolo, afferma: “Lo spettacolo viene preparato fino a 5 anni prima della sua messa in scena: i carri armati possono pesare fino a 20 tonnellate, con tutto ciò che deve accompagnarlo, l’impianto audio, l’arredamento, i personaggi. È un lavoro molto complesso”.

La parata militare ha almeno 10 anni, senza contare il periodo natalizio, che vale due mesi all’anno. Nel tempo, i carri armati vengono aggiunti o scompaiono. All’inizio, i pensieri si riversano e poi, nel tempo, raffiniamo i nostri desideri e realizziamo ciò che è possibile o meno. In tutto il mondo ci sono solo 7 o 8 manager che si occupano delle sfilate. »

Ad accompagnare il produttore Ben Spalding c’è il regista di “Avengers: Power The Night”, Arno Veredi. Da tempo sono riusciti a incorporare nello spettacolo quasi 500 droni, piacevole per gli occhi e con un effetto sbalorditivo assicurato.



di video

Ci danno alcuni dettagli: “Più di 30 persone lavorano a questo spettacolo. È una delle cose più incredibili mai realizzate. Molte scene sono completamente nuove con effetti di droni e pirotecnici. Questi droni sono piuttosto impegnativi. Questo è qualcosa che non ha stato fatto.” fatto prima. Tutto doveva essere concordato nello studio del Tower Hotel du Parc. Dovevamo fare una mappatura per vedere da dove sarebbero arrivati ​​gli effetti dei fuochi d’artificio… Ovviamente tutto questo è stato testato segretamente di notte Poi devi comporre la musica in studio con i musicisti. Per questo spettacolo sono stati chiamati più di 70 musicisti della Abbey Road Symphony Orchestra. In breve, questo spettacolo non ha eguali.”



di video

Torniamo anche molto brevemente allo spettacolo “Disney D-Light & Disney Dreams”, lo spettacolo notturno che tutti i visitatori aspettano e mostrato nel castello della Bella Addormentata una volta calata la notte. Anche qui effetti pirotecnici, musiche originali, cartografia, droni, effetti fontana… Insomma, una versione intensa di 20 minuti di magia, per abbagliare gli occhi poco prima della chiusura del parco.