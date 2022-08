Dieta e salute: piuttosto feta o mozzarella?

Feta: un formaggio ricco di calcio.. ma anche di sale!

A seconda delle marche, il formaggio di pecora di buona qualità viene talvolta integrato con fino al 30% di latte di capra. Ma la feta può anche essere prodotta con latte di mucca. Poi è meno comune, leggermente più calorico (270kcal/100g contro 285) ma contiene la stessa quantità di acqua (55g/100g), proteine ​​(16g/100g) e grassi (23g/100g).

– Vantaggi: La vera vita è in particolare Ricco di calcio (salute delle ossa), poster Buon livello di potassio (per l’equilibrio acido-base) e vitamine del gruppo B (immunità e sistema nervoso). Ricco di proteinecosì saturo, il suo latte lo rende anche saziante Più digeribile per alcuni.

– Svantaggio: Il suo contenuto di sale fa parte del processo di produzione: Non è possibile superare fino a 2,5 g/100 g di 5 g/giorno! Per non privartene, scegli la versione a basso contenuto di sodio o Immergere la massa in acqua per due ore prima di assaggiare. Ad ogni modo evitate di salare il piatto e aggiungete anche tante olive salate…

Sceglilo bene: nel cuscino della natura, Preferibilmente in salamoia sopra vasetti di dadi già marinati Sott’olio, il più costoso. È meglio scegliere il tuo olio d’oliva e misurarlo.

– Assapora bene: crudo con pomodori, cipolle e un filo d’olio d’oliva… È una delizia pura e salutare! La feta si scioglie anche in una frittata di menta fresca o in una gratin di melanzane. o come antipasto, Cubetti avvolti in tagliatelle di cetrioli o zucchine.

preferire sempre Mescolare la feta con verdure o frutta (Anguria, anguria) il cui contenuto di potassio contiene antisodio.

