Didattica a distanza in fase di rodaggio nelle scuole italiane, con un bilancio tutto sommato positivo anche a Nocera Superiore.

Bilancio moderatamente positivo per i primi passi della didattica a distanza nelle scuole italiane. L’improvviso blocco delle attività ha reso necessario un periodo di rodaggio, che ha fatto emergere lati positivi e negativi.

Si lavora online. Il portale Argo/Scuolanext per la condivisione di file, materiali video e foto con le classi. L’utilizzo di canali Youtube appositamente attivati dalle scuole per le videolezioni.

E poi Skype e WhatsApp, Google Classroom per la creazione di classi virtuali o ancora Zoom, l’app di videoconferenze più scaricata in questo periodo di “clausura obbligatoria” per prevenire il contagio.

L’approccio con questo improvviso salto tecnologico non è stato dei più semplici, soprattutto per i genitori degli studenti più piccoli. In particolare quelli delle scuole primarie. Per tutti infatti c’è bisogno della presenza costante di un adulto per utilizzare i supporti telematici, sia in ricezione che nell’invio di elaborati e verifiche.

Ne abbiamo parlato con alcuni genitori di bambini che frequentano le scuole del Primo e Secondo Circolo Didattico di Nocera Superiore. Un’ulteriore difficoltà sta nel livello di attenzione dei bambini, non sempre altissimo per le videolezioni.

Chiaramente, col passare dei giorni e in attesa della ripresa delle lezioni in presenza, sarà l’allenamento a restituire a tutti dimestichezza con le nuove modalità didattiche.

Tra i tanti genitori interpellati, comunque prevale un cauto ottimismo sul rendimento scolastico dei bambini, nonostante la minor “presa” rispetto alle lezioni in presenza.