Didattica a distanza, la parola agli studenti qui su #LARED. Il racconto di Nicòle, studentessa del Liceo Musicale

La parola oggi a Nicòle Vitale, studentessa della 5A indirizzo Musicale del Liceo “De Filippis – Galdi” di Cava de’ Tirreni.

Nel suo racconto la voglia di tornare tra i banchi, con i compagni di classe, vivere con loro le ansie dell’esame di maturità e di quella “notte prima degli esami” che ricordiamo tutti. Nelle parole di Nicòle, che studia il violino, anche le difficoltà di guardare avanti, verso il Conservatorio: “Studiare uno strumento con le lezioni online non è lo stesso che essere seguita da vicino dal proprio insegnante, nemmeno i rimproveri hanno lo stesso effetto – racconta con un sorriso. – Noi musicisti maturiamo anche con le esibizioni e i concerti e non sappiamo quando potremo riprendere. Lo stesso vale per le audizioni al Conservatorio, quindi cosa faremo a settembre?”.

Potete inviarci i vostri video all’indirizzo email info@laredazione.eu oppure contattandoci sulla nostra pagina fb