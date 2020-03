Didattica a distanza, il commento della Dir.scol. dell’IIS “Della Corte – Vanvitelli”

La scuola, la fine dell’anno scolastico o una poco probabile riapertura restano uno dei temi sui quali la politica si sta interrogando in queste ore. La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, qualche giorno fa, ha spiegato che le lezioni riprenderanno solo se ci saranno le condizioni sanitarie per farlo e che per gli esami di maturità proporrà membri interni e presidente di commissione esterno.

L’anno scolastico 2019-2020 sarebbe comunque salvo, grazie anche a quello che si è riusciti a fare e si riuscirà a fare con le lezioni via internet. Molti compiti estivi e nuovo anno scolastico dopo l’estate.

Di didattica a distanza, tra possibilità, incognite e difficoltà, abbiamo parlato con la Dir.scol. degli ‘IIS “Della Corte – Vanvitelli” e “G.Filangieri” di Cava de’ Tirreni, Franca Masi.