Diabete e gravidanza, disponibile un numero verde gratuito

Dedicato alle donne in gravidanza con problemi di iperglicemia

Cava de’ Tirreni. L’Amministrazione Servalli sostiene l’iniziativa a cura dei medici diabetologi appartenenti al Gruppo di Lavoro interassociativo AMD-SID Campania su “Diabete e Gravidanza”, hanno inteso dare un loro contributo istituendo il numero verde gratuito, 800 121 262, dedicato a tutte le donne gravide della Regione Campania con problemi di iperglicemia, accertata o sospetta, risultate positive al Covid-19 o in isolamento fiduciario a causa di un familiare positivo.



“Tutti i giorni, dal lunedì al sabato dalle ore 15 alle 19 – afferma Raffaella Fresa, Dir. Resp. della Struttura Territoriale di II livello di diabetologia del DS63, Coordinatrice di un gruppo di lavoro di medici diabetologi, in Regione Campania – rispondiamo alle domande di tutte le donne che sono in stato di gravidanza e presentano alterazioni della glicemia. Ovviamente, il servizio, che è del tutto gratuito, non sostituisce la visita medica ufficiale ma intende offrire solo un supporto nell’attesa che la donna possa contattare i suoi sanitari di fiducia”