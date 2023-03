Di seguito è riportata una valutazione dettagliata delle emissioni di CO2 per ciascun paese

anidride carbonica nazionale (CO 2 ) non sono sempre i più affidabili. I ricercatori ora offrono una soluzione indipendente che rivela il bilancio esatto per ogni paese.

Nel contesto del cambiamento climatico antropogenico, una misurazione accurata delle nostre emissioni di gas serra in generale e di anidride carbonica (CO 2 ) in particolare è diventata critica. Di fronte agli inconvenienti dei metodi tradizionali, il prof squadra internazionale Oggi, quasi sessanta ricercatori suggeriscono di affidarsi specificamente al satellite di osservazione della Terra della NASA – OCO-2, che è stato lanciato nel 2014 per mappare le concentrazioni di anidride carbonica. 2 – Su una rete di monitoraggio superficiale per stimare le concentrazioni di anidride carbonica 2 a Juna.

Una folle mappa del mondo delle nostre emissioni di anidride carbonica

I ricercatori hanno rivelato che il loro metodo ha permesso loro di monitorare le emissioni di anidride carbonica 2 Da più di 100 paesi in tutto il mondo. Un risultato tempestivo in quanto la prima valutazione globale per valutare i progressi in questo settore dopo l’accordo di Parigi sul clima del 2015 è prevista per quest’anno. “Dati che aiuteranno i governi di tutto il mondo a misurare l’impatto degli sforzi di mitigazione delle emissioni”afferma Karen St. Germain, direttore della Divisione Scienze della Terra della NASA, in una dichiarazione rapporto.

Ricorda che i metodi convenzionali si basano sulla quantificazione dell’anidride carbonica 2 Emesso da ogni settore dell’economia, trasporti o agricoltura, per esempio. Questi elenchi sono necessari per valutare i progressi degli sforzi di riduzione delle emissioni. Sfortunatamente, l’implementazione richiede risorse, esperienza e una conoscenza accurata della portata delle attività rilevanti in questo settore.

L’impronta di carbonio completa di ciascun paese

Pertanto, il metodo qui proposto, oltre ad essere indipendente, potrebbe rivelarsi particolarmente utile per tutti i paesi poveri di dati. Le prime scoperte dei ricercatori hanno anche fornito risultati per più di 50 paesi che non avevano dichiarato le proprie emissioni per un decennio. Il che offre una prospettiva completamente nuova sulla questione.

Tanto più che i ricercatori hanno notato un’altra debolezza degli inventari nazionali. È progettato per monitorare l’impatto delle politiche di gestione delle emissioni di anidride carbonica – e dell’assorbimento – 2 . Il nuovo metodo permette di andare oltre. Per tenere traccia di tutti i cambiamenti nella tua impronta di carbonio. Compresi gli sviluppi naturali, sebbene alcuni contengano anche fonti antropogeniche. Quelli causati dagli incendi boschivi, per esempio.

Il monitoraggio del clima fornisce le emissioni di CO2 in tempo reale dei paesi e i principali inquinanti ed è molto più di quanto pubblicizzano!

Oltre alle emissioni, è l’intero ciclo del carbonio che il metodo consente di misurare. Perché fornisce anche informazioni sugli stock di carbonio presenti negli ecosistemi, negli alberi e nei suoli. Quindi, mostra chiaramente che le emissioni da deforestazione sono responsabili di una quota sproporzionata della produzione totale di carbonio nei paesi del sud. In altre parti del mondo, una migliore gestione del territorio e il rimboschimento hanno abbassato le concentrazioni di anidride carbonica 2 Atmosfera.