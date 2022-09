‘Devi fermarti!’: L’ex nazionale italiano ordina a Cristiano Ronaldo di ritirarsi

Cristiano Ronaldo non sta attraversando il periodo migliore della sua carriera. Ronaldo, che è sempre stato tranquillo in Premier League, ha spaventato un soldato al modesto terreno dello sceriffo Draspole con un rigore.

Ronaldo, che è sempre stato una macchina da gol per tutta la sua carriera, fatica quindi a ritrovare tutti i sensi dopo un’estate difficilissima dove ha subito la prematura scomparsa di un bambino. La sua situazione professionale è stata molto felice: il portoghese ha provato a lasciare Manchester, senza successo.

“Altrimenti è la panchina”.

Quando sei giù, Antonio Cassano non è mai lontano per spingerti a restare lì. Dalla fine della sua carriera, l’ex stella del calcio di Inter e Milan non ha mai esitato ad esprimere la sua opinione. Quindi il suo ultimo gol è un cinque volte Pallone d’Oro.

“Ha vinto tutto, è un fenomeno. Stop! Devi fermarti o colpisci solo la panchina. Ha bisogno di capire che se non riesce più a tenere un certo livello, è meglio che si fermi”.Ha colpito un podcast chiamato Cabin Desportiva.

Se Cristiano Ronaldo seguirà il consiglio di Antonio Cassano è un’altra storia.