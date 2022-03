Deux Diables Rouges e le prime 10 sale della Premier League !

Comme chaque année, le Sun établit un classment des plus gros salaires des joueurs en Angleterre. Sans réelle sorpresa, Cristiano Ronaldo è l’élément le mieux payé de Premier League avec un confortevole stipendio hebdomadaire de 510 000 £, soit environ 606 900 euro. Il est suivi di Kevin De Bruyne qui touche la coquette somme de 400 000£ à la semaine (environ 476 100 euros).

La suite de ce classement est archidominée par les joueurs del Manchester United. Efficacia, il podio è stato completato da David De Gea, même pas sélectionné avec la Roja pour les match internazionali di quelques jours (375 000£ – 446 300 euro).

Transféré cet été, Jadon Sancho a touché le pactole lors de son retour au pays. Celui qui a été formé chez l’ennemi Citizen avant de rejoindre Dortmund émarge a 416 600 € les sept jours. A 21 ans, il s’agit du joueur le plus jeune de ce classement. L’est suivi par Raphaël Varane qui a égallement été transféré lors du dernier mercato estivo in provenienza dal Real Madrid. L’international français gagne lui 340 000 sterline par semaine, quindi 404 700 euro.

En sixième position, in retrouve un certo Romelu Lukaku. Les Blues avaient dépensé 115 milioni di euro in arrivo per l’attaquant qui devait devenir l’arme fatale du Bridge. Per il momento, il ritorno in Premier League è molto attenuato per il diable rouge qui est devancé per Kai Havertz e la gerarchia. Il pourra tout de même se consoler avec des émoluments qui grimpent jusqu’à 325 000£ hebdomadaire (386 900 euro). Même si, en tant que boulimique de compétition, sa situazione sportiva ne doit Certainement pas lui plaire. Le meilleur buteur de l’histoire en belgique est d’ailleurs le premier joueur qui ne provient pas du duo United-City.

Pour ne pas froisser ses deux stars, Sterling et Grealish ont exactement le même salaire et poursuivent le classiment avec une fiche de paye qui s’élève à 300 000£ à la semaine (environ 357 100 euros).

Deux Français fermenta la marche du top 10: Paul Pogba et N’Golo Kanté. Le premier, qui est en fin de contrat et donc libre comme l’air, empoche 290 000 sterline par semaine, soit 345 200 euro tout comme son acolyte chez les Bleus.