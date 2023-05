“Deterioramento preoccupante”: metà dei laghi del pianeta sta perdendo acqua

Circa un quarto della popolazione mondiale vive in un’area in cui un lago o un bacino idrico (uno specchio d’acqua regolato da una diga) è in uno stato di siccità, avverte questo studio pubblicato giovedì sulla prestigiosa rivista Science. “I laghi sono a rischio a livello globale, e questo ha ampie implicazioni”, ha detto all’AFP Balaji Rajagopalan, professore all’Università del Colorado Boulder e coautore dello studio. “Permettono alle comunità e all’umanità di vivere, ma non ottengono il rispetto che meritano”.

Perché lo stato della natura in Europa è sempre più allarmante?

I laghi coprono circa il 3% della superficie terrestre, ma rappresentano l’87% dell’acqua dolce liquida sulla Terra. Sono utilizzati per il consumo umano, l’agricoltura o anche per produrre elettricità. Il lavoro precedente ha già esaminato individualmente il degrado dei laghi più grandi. Ma questo studio è il primo a fornire una visione dettagliata delle tendenze globali e delle ragioni dei cambiamenti osservati, grazie alle osservazioni satellitari.

Alte temperature

In totale, i ricercatori hanno studiato 1.972 corpi idrici, la stragrande maggioranza dei quali sono laghi naturali (con particolare attenzione a quelli più grandi di 100 chilometri quadrati) e bacini idrici. Nel corso dei quasi 30 anni studiati (dal 1992 al 2020), lo studio conclude che hanno esaurito l’equivalente di tutta l’acqua utilizzata negli Stati Uniti nel 2015. Lo studio ha prodotto una scoperta inaspettata: i laghi stanno perdendo acqua non solo nelle regioni aride. , ma anche in zone umide.

“Si ritiene generalmente che quando il clima si riscalda, le regioni aride si seccano maggiormente e le regioni umide diventano più umide”, spiega Balaji Rajagopalan. Anche in quest’ultimo, ha sottolineato, “i laghi si stanno deteriorando”, il che è “sorprendente”, facendo l’esempio dell’India.

Per determinare le ragioni delle tendenze osservate, gli scienziati hanno suddiviso la loro analisi in base al tipo di specchio d’acqua. Per i laghi naturali, attribuiscono circa la metà della perdita d’acqua alle attività umane e alle temperature più elevate, che portano a un aumento dell’evaporazione, ultimo fattore legato al cambiamento climatico. Ma un altro fattore importante, la mancanza di precipitazioni, “può anche essere attribuito al cambiamento climatico in alcuni luoghi”, osserva Balaji Rajagopalan. Inoltre, gli esseri umani o le mandrie potrebbero aver bisogno di consumare più acqua a causa delle temperature più elevate.

“È chiaro che l’impatto del cambiamento climatico è già presente”, afferma il ricercatore. Per quanto riguarda gli invasi, la costruzione di nuove dighe ha permesso di aumentarne il volume totale d’acqua, ma quasi i due terzi dei grandi invasi sono in degrado. L’accumulo di sedimenti è stato il fattore principale che ha ridotto la loro capacità di stoccaggio, sebbene la siccità ne colpisca anche alcuni, come negli Stati Uniti sudoccidentali.

Maggiore consapevolezza

Le conseguenze di questo declino sono numerose. La scarsità d’acqua può causare lo spostamento della popolazione. Anche la qualità dell’acqua può risentirne se il livello del lago è basso. Come gli oceani, anche i laghi immagazzinano carbonio e non svolgono più quel ruolo quando scompaiono, il che a sua volta aggrava il riscaldamento globale.

Ma il messaggio dei ricercatori non è fatalistico: al contrario, cercano di sensibilizzare. Per alcuni laghi, “non è mai troppo tardi per mettersi in gioco”, afferma Balaji Rajagopalan. I decisori sono ora “armati di informazioni”. Dai risultati dello studio è stata creata una mappa interattiva, che descrive in dettaglio l’orientamento osservato di ciascun lago. “Il declino globale della disponibilità di acqua è preoccupante, ma non dovrebbe oscurare le differenze regionali”, ha detto all’AFP Hilary Duggan, scienziata di acqua dolce presso l’Università del Wisconsin-Madison. “Comprendere le differenze tra lago e lago darà ai funzionari una migliore comprensione dei rischi nella loro giurisdizione”.

Gli autori dello studio hanno chiesto maggiori controlli e monitoraggi, in particolare dei laghi minori che beneficiano di minore attenzione, e una gestione a livello regionale, guardando a più laghi contemporaneamente, sul modello della gestione fluviale da parte di più giurisdizioni nello stesso tempo.

Vuoi aiutare il pianeta? Ecco 7 modi per aiutare a mantenere puliti gli oceani

Infine, sottolineano l’importanza di misure preventive, come il passaggio a un’altra fonte d’acqua se la soglia del lago raggiunge un livello critico. “I laghi sono della massima importanza. Dobbiamo prenderci cura di loro e loro si prenderanno cura di noi”, insiste Balaji Rajagopalan.