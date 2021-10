Desantis vuole pagare $ 5K alle guardie non vaccinate per trasferirsi in Florida

Governatore Ron DeSantis vuole donare $ 5.000 agli agenti di polizia della Florida che si rifiutano di ricevere antivirali corona, promettendo “ti tratteremo meglio” delle forze in tutto il paese.

“Stiamo davvero lavorando per reclutare forze dell’ordine al di fuori dello stato perché abbiamo esigenze nella nostra polizia e nei dipartimenti dello sceriffo. Detto. “Futuri della domenica mattina”.

Parlando con i funzionari di New York, Minneapolis e Seattle, Desantis ha detto loro: “Se non sei trattato bene, ti tratteremo bene qui. Puoi soddisfare requisiti importanti per noi e di conseguenza ti risarciremo. “

Ha anche detto che avrebbe convocato una riunione speciale del legislatore statale per bloccare gli ordini di vaccinazione imposti dai governi centrale e locale.

“La nostra politica è molto chiara. Terremo una sessione speciale e diremo che nessuno dovrebbe perdere il lavoro con questa iniezione. Questa è una scelta che puoi fare. Ma vogliamo assicurarci di proteggere i vostri posti di lavoro e i vostri mezzi di sussistenza “, ha affermato Desantis.

Il governatore Ron Desantis ha promesso che la Florida “ti tratterà meglio qui” rispetto alle città democratiche. Paul Hennessy / Immagini del divano / Ciba USA

Ha definito eroi i principali dipendenti come infermieri, vigili del fuoco e agenti di polizia per aver svolto il proprio lavoro nonostante il virus corona.

“Le infermiere a cui abbiamo detto che erano eroi per tutto questo tempo, lavorano ogni giorno. Non potevano fare il loro lavoro con lo zoom. Dovrebbero essere lì. L’hanno fatto. Lo hanno fatto con rispetto e onestà “, ha detto.

“Ora ci sono persone che vogliono sparare con questo colpo, è fondamentalmente una decisione personale. Hai ragione. [President] L’azione di Biden è incostituzionale. Non ha l’autorità per farlo “, ha detto Desantis.

I dipartimenti di polizia di tutto il paese stanno esortando i propri agenti a ottenere il vaccino governativo in modo che molti di loro lascino il lavoro o vengano licenziati.

Un ufficiale della polizia di New York pattuglia il municipio di Manhattan il 25 agosto per protestare contro gli ordini di vaccinazione del governo. REUTERS / Andrew Kelly

A New York, Pat Lynch, presidente della Police Benevolent Association, Votato per prendere Il sindaco Bill de Blasio ha fatto causa in tribunale per la sua decisione di vaccinare tutti i dipendenti della città, comprese guardie e vigili del fuoco.

“Sin dall’inizio del rilascio del vaccino dirompente dell’amministrazione de Blasio, abbiamo combattuto per rendere il vaccino disponibile a tutti i membri che lo scelgono, proteggendo allo stesso tempo il loro diritto di prendere quella decisione medica individuale in consultazione con il proprio medico”, ha aggiunto. ha detto Lynch. Una dichiarazione.

A Seattle, l’ordine di vaccinazione ha portato a una carenza di 500 agenti.

Anche la polizia di altre città, tra cui Chicago e Minneapolis, si è rifiutata di rispettare i requisiti di vaccinazione e si è dimessa o è stata licenziata.

Pat Lynch, presidente della Police Benevolent Association, ha fatto esplodere il “vaccino d’inciampo” del sindaco Bill de Blasio sul personale della città. Stephen Yang |

Il dottor Anthony Fossie, il principale epidemiologo del paese, ha fatto appello agli agenti di polizia e ad altri funzionari pubblici affinché facciano il colpo per proteggere se stessi e gli altri.

“Più agenti di polizia muoiono di malattia covid rispetto ad altre cause di morte, quindi non ha senso non cercare di proteggere te stesso e i tuoi colleghi”, ha detto in un’intervista. Fox News Sunday “all’inizio di questo mese.

Come indicato in esso Pagina commemorativa dell’ufficiale, 240 agenti delle forze dell’ordine sono morti di gozzo quest’anno, più di quattro volte il numero di persone uccise nelle sparatorie.

Entro il 2020, 245 agenti saranno morti a causa del virus corona, secondo l’organizzazione di guardia della morte della polizia di turno.