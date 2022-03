Des smartphones Android puissants mais abordables dans le futur ?

Pour cette année, l’une des intéressantes annonces au MWC provient du fabricant des puces, MediaTek. En effet, il vient de lancer deux nouveaux chipset dans le cadre de sa série de dimensity. Ils semblent délivrer une excellente performance. Toutefois, ils restent abordables au niveau de prix. Cela provoquerait-il l’arrivée de smartphones Android puissants et moins chers ?

MediaTek affutent ses produits contre ses concurrents

Depuis longtemps, MediaTek propone des composants au prix abordable, mais de faible consommation. Au cours de ces dernières années, elle s’est davantage concentrée sur ses puces. Ainsi, nous pouvons trouver ses chipsets e somes appareils de milieu de gamme. D’ailleurs, les Dimensity 8000 et 8100 pourraient aider la marque dans cet esprit d’ascension constante.

Ces nouvelles puces ne sont pas très haut de gamme. Mais elles pourraient suralimenter des téléphones de milieu de gamme, à l’avenir. Elles seraient égallement en mesure de fournir des performance presque élevées à una frazione del coût d’un Snapdragon 8 Gen 1 o A14 Bionic.

La vitesse de votre smartphone se limite par votre propre vitesse d’utilisation. Ainsi, il s’avère impossibile de déterminer esattoment le jus supplémentaire qu’un processeur plus récent ou plus puissant peut offrir. Ce fait provoque l’envol des compoants à faible prix de la marque. Évidemment, il semble difficile de dire cela avec certitude, mais nous avons vu des tailles plus petite utilisées par vivoet Il vero me.

Des smartphones Android puissants mais abordables dans un futuro proche ?

Alors, quel est le rapport de cela avec les appareils de bon marché ? In realtà, la tecnologia dei telefoni haut de gamme, au milieu de gamme, e altre varianti economiche. Dans les mois et les années à venir, nous pourrions voir des processeurs performants, mais abordables.

Le marché des smartphones Android economici possono essere trovati in plein essor. Il représente un fait que les constructeurs comme Realme, Pocofonoet Motorola affluente Ce type de combiné est parfait pour les adeptes de jeux, mais qui ne veulent pas dépenser une fortune.

Le secteur de la téléphonie mobile moyen à bas de gamme est concurrentiel. En effet, de nombreuses marques rivalisent pour nous offrirà un meilleur rapport qualité-prix. Pour cela, elles s’efforcent de proponer des specifications haut de gamme à bas coût.

Dernièrement, les fabricants optent pour les puces de MediaTek. Cela est dans le but d’offrir une grande performance sans à augmenter la valeur du téléphone. De ce fait, attendz-vous à voir des appareils Android de milieu de gamme più un potente arrivo sul mercato. Éventuellement, ils seront suivis par des smartphones économiques.