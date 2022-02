des scientifiques chinois disent avoir conçu un nouveau test ultra-rapide

Des scientifiques chinois ont conçu une nouvelle méthode de dépistage du coronavirus, aussi fiable qu’un test PCR en laboratoire et qui donne un résultat en quelques minutes, selon un article paru dans une revue scientifique.

I test PCR non sono per l’heure la norme dans le monde en matière de dépistage du Covid-19, mais les résultats prennent généralement plusieurs heures.

Des chercheurs de la prestigieuse université chinoise Fudan à Shanghai semblent toutefois avoir trouvé une alternative.

Dando un articolo pubblicato sulla rivista Nature Biomedical Engineering, l’équipe afferma di non aver puntato su un capteur per utilizzare la microelettronica per l’analizzatore les prelèvements ADN récoltés par écouvillon.

Le capteur, relié à une machine portative, permet d’obtenir un résultat en “moins de quatre minutes”, rassicurante ses concepteurs. Ce terminal est doté d’une “sensibilité élevée” et peut facilement être emporté partout.

Pour tester le dispositif des chercheurs, des échantillons ont été prélevés sur 33 personnes infectées par le coronavirus. Des test PCR ont été effectués en parallèle afin de pouvoir confrontar les deux méthodes.

Selon l’article, tous les résultats obtenus par les deux dispositifs étaient identiques.

Les test réalisés avec le nouveau dispositif ont, au total, porté sur 54 échantillons, dont ceux de personnes fiévreuses mais qui n’avaient pas le Covid-19, de malades de la grippe et de volontaires sains.

Les chercheurs de l’université Fudan ont déclaré qu’une fois au point, leur dispositif pourra être utilisé dans diverse situazioni, notamment dans les aéroports, les hôpitaux, voire “même à la maison”.

Outre le fait d’être presta, les test PCR necessario per le infrastrutture e i laboratori che non pagano e non dispongono la quantità limitata. Cela constitue un frein au dépistage.

Des auto-tests rapides égallement esistente, mais ils sont réputés moins fiables.

La Cina è l’un des plus importanti producteurs mondiaux de PCR test.

Elle en an exporté en dicembre per un valore totale di 1,6 miliardi di dollari (1,4 miliardi di euro), quindi un aumento del 144% su un prezzo, selon les douanes chinoises.