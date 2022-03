Des roches inconnues auraient rendu la Terre abitabile il ya plusieurs miliardi di anni

Cela vous interressera aussi

[EN VIDÉO] Venere, la planète brûlante à l’atmosphère mortelle Faites connaissance avec notre voisine Vénus. Surnommée l’étoile du berger, la planète fascine depuis toujours par son éclat vif au crépuscule ou à l’aube. Impossible de rester insensibile à sa beauté. Vous allez tomber amoureux…

l’Hadeen est il periodo della storia della Terre la plus mystérieuse qui soit car nous n’avons quasiment aucune archive conservée dans les roches terrestres qui nous parlent vraiment de l’état de notre Planète bleue il ya plus de 4 miliardi di anni. On ne sait pas très bien s’il existait déjà des océans à ce moment-là et encore moins si la vie y était apparue. Le pubblicazioni à ce sujet se succèdent et se contredisent depuis des décennies.

Incontestablement, au début de l’Hadéen au moins, la Terre a été pendant un temps couverte d’un océan de magma global et même si une croûte a finalement fini par se ex, l’activité volcanique et le bombardement d’asteroidi et de comete devaient faire de notre planète un enfer digne de celui d’Hadès, le dieu grec, pendant au moins cent Millions d’années.

La teoria della formazione du Sistema solare nous dit aussi que l’atmosfera de la Terre devait être riche en gaz carbonico e scarico di ossigeno biologico. Il devait donc y avoir un forte effetto di serra et notre planète bleue devait alors beaucoup ressembler à Vénus. Quelque ha scelto a dû se produire à cette époque qui a retiré de l’atmosphère des quantités massives de CO 2 pour le piéger sous form de roches.

Deux chercheurs des universités de Yale et Caltech aux États-Unis, Jun Korenaga et Yoshinori Miyazaki, viennent de publier dans le célèbre journal Natura un articolo intéressant sur une modulazione de la trasformazione globale de la Terre primitive, qui l’a fait passer d’une boule de feu un une planète presque océan sur une période d’environ 500 milioni di anni. Leur travail apporte un nouveau point de vue sur le piégeage du gaz carbonique et le fait que la Terre soit devenue une planète habitable et habitée, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui de Veneresauf si l’on en croit les arguments avancés au sujet d’une possible Rilevamento di molecole di fosfina e les hautes couches nuageuses de l’atmosphère de Vénus.

Des pyroxénites exotiques disparues

Korenaga et Miyazaki avancent maintenant que pendant l’Hadéen, des roches qui n’esistente plus aujourd’hui ont réagi avec de l’eau liquido selon des processus géochimiques alors que l’atmosphère de la Terre était 100.000 fois plus riche en diossido di carbone qu’aujourd’hui.

Le lois de la termodinamicadella meccanica dei fluidi e delle cellule della fisico et de la chimie des atmosphères de l’intérieur de la Terre e la modélisation de l’Hadéen, construite avec des equazioni par les deux géologues, semblent en effet impliquer que ce qui a sauvé la Terre de l’enfer avec une température de surface dépassant les 200 °C ce sont des roches particulièrement riches en minerali appartenant à la grande famiglia des pyroxènes – du grec πυρ (feu) et ξενος (étranger): « étranger au feu » -, des silicati qui sont des composants corants des roches magmatiques et métamorphiques présents sur Terre de nos jours.

Ces roches exotiques, qui n’esistente plus, étaient particulièrement riches en magnesio et devaient couvrir notre Planète, lui donnant un aspect vert sombre selon les chercheurs qui ajoutent que ce genere de roches (des pyroxénites) devait réagir avec le CO 2 en donnant des carbonates.

L’idée que la formation de carbonates a permis de rerer de l’atmosphère des dosi massicci de gaz carbonique que l’on trouve sous form de calcire déposés juste après l’Hadéen, dans les oceani dell’Archéenn’est pas nouvelle et les géologues la considéraient depuis bien longtemps.

Mais dans il nuovo modello di Korenaga et Miyazaki, le manteau più chaud et convectif de l’Hadéen et de l’Archeen en combinazione avec ces pyroxénites exotiques aurait séquestré le gaz carbonique 10 fois plus vite que dans les modèles précédents du manteau et de la crosta terrestre. Il aurait suffi de 160 millioni d’années seulement.

En bonus, come menzionare un comunicato dell’università di Yale, le interazioni dell’eau des premiers océans avec les pyroxénites aujourd’hui disparues auraient été similiires avec celles fame que l’on osserva aujourd’hui au use sorgenti idrotermali de La città perduta (La cité perdue) nell’ambiente dell’Atlantico.

Il suo prodotto delle reazioni abiotici entre l’eau de mer et la péridotite du manteau supérieur selon un processus connu sous le nom de serpentinisation. Il risultato delle fluide ricchezze en idrogeno et en méthane, l’ensemble de ces processus étant pertinente pour certees teorie di l’origine de la Vie sur Terre.

