Beccato a Montecorvino Rovella un napoletano con cocaina e marijuana

Aveva addosso 11 grammi di cocaina e 219 di marijuana. A scoprirlo il personale della Squadra Investigativa del Commissariato di Battipaglia di pattuglia a Montecorvino Rovella.

Un controllo come tanti dettato dai provvedimenti governativi. Ma questa volta per il 34 enne, pluripregiudicato, residente a Napoli, ma con domicilio nel comune salernitano le cose non sono andate bene.

Dal resoconto della Polizia, il napoletano si è mostato “timoroso e agitato” tanto da insospettire gli agenti che hanno così deciso di perquisire l’uomo e l’autovettura. Addosso, il 34enne aveva 11 grammi di cocaina e di 219 grammi di marijuana, ben occulaltata “nelle parti intime”.

Le successive operazioni consentivano di rinvenire la somma di 550 euro in contanti, ritenuta dagli inquirenti il profitto dello spaccio, nonché 220 euro in banconote risultate false e un manganello telescopico. L’indagato, dopo le formalità di rito, è stato portato alla Casa Circondariale di Fuorni – Salerno. Lo stesso è stato denunciato per “violazione amministrativa prevista per chi non rispetta i parametri dei Decreti anti Covid 19”.