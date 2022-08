Gérard Depardieu, a 73 anni, è uno dei più grandi attori francesi a fare impressione. Anche la sua eredità non lascia nessuno indifferente. Nella Valle della Loira possiede il castello di Tigné. A Parigi è felice proprietario della villa Stimato a 50 milioni di euro. L’attore è anche un grande collezionista di arte e automobili. A tutto questo si aggiunge una meravigliosa casa in Belgio che è stata appena messa in vendita.

La sproporzionata villa di Gérard Depardieu in Belgio

L’abbiamo chiamata villa “nuvola bianca”, Capire White Cloud, in inglese. Questo edificio si trova a Nazione, in un’entitàSteamboise Al confine franco-belga, è stato costruito negli anni ’20, coprendo ca 350 mq abitabili. Acquisito da Gerard Depardieu nel 2013 Per una cifra modesta 1,2 milioni di euro.

Gerard Depardieu propone in vendita la sua villa in Belgio

Sfortunatamente, Gerard Depardieu non ha mai avuto l’opportunità di vivere lì. Quindi l’attore ha deciso di trasformarlo nella pensione per renderlo redditizio. I viaggiatori possono affittare una delle cinque camere da letto per 145 euro a notte. Ma non durò: l’attore doveva Vendi la tua villa in Belgio.

Gerard Depardieu: vende a caro prezzo la sua villa in Belgio

Tuttavia, la casa non ha trovato un acquirente e alla fine ha dovuto Gérard Depardieu Due anniDa fratello il suo prezzo villa. dopo averlo mostrato Al prezzo di 800.000 euro‘White Cloud Villa’ sarà così Venduto Versare Poco meno di 500.000 euro Rapporti della stampa belga.

Gerard Depardieu: Dentro la sua villa in Belgio

Il Villa Gerard DepardieuSoprannominata “nuvola bianca” è composta da Cinque spaziose camere da lettoda grande salone, Da uno nastro e uno sala da cena. Tutto Camere da letto avevo modello ben definito (moderno, antico, aspetto completo marmo…) e l’accesso ad a Bagno privato. Scopri tutte le immagini di Villa Gérard Depardieu nella nostra presentazione.