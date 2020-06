AndràTuttoBene speciale igiene dentale

In questa puntata, Adri e Ale si sono recate presso il “White Lab” di Nocera Superiore dove hanno incontrato la Dottoressa Angelica Di Domenico, igienista dentale. Come spazzolare i denti e quali prodotti usare. Suggerimenti utili per migliorare il proprio sorriso e proteggere lo smalto. Prezioni consigli per grandi e per piccoli.