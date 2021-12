Dendermonde: Van Aert batte Van der Poel nella prima partita della stagione

Il primo duello della stagione tra Wout van Aert e Mathieu van der Poel si è rivelato l’Atleta belga dell’anno. Wut van Aert ha vinto l’undicesima delle 15 gare di Coppa del mondo di ciclismo a Dendermond domenica, davanti all’olandese Matthew van der Poel.

Su un circuito difficile e tecnico e senza folla, il residente di Anversa ha vinto la sua quarta moto in altrettante gare in questa stagione da quando è tornato a Bom il 4 dicembre. Per l’olandese fu il ritorno nei campi arati. Ritardare il rientro a scuola di una settimana a causa di un infortunio al ginocchio.

Partito dalla palla di cannone dalla terza fila (Van Aert dalla seconda), van der Poel si è portato in testa già alla fine del primo giro con Toon Aerts. L’olandese campione del mondo si è dovuto far scappare i belgi alla fine del secondo turno. Van Aert è stato veloce a prendere il comando e l’olandese lo ha inseguito.

Il trio, tuttavia, è stato fissato a metà, ma Van Aert ha stratificato per tenere lontano Van der Poel e Aerts. Questa sarà la disposizione di arrivo al termine degli otto giri del circuito (e 20,14 km), Toon Aerts completerà il podio.

Michael Fanthornhout e Quentin Hermans, in quest’ordine, sono tra i primi cinque.

Il britannico Tom Bidcock non ha avuto voce in capitolo e ha concluso ottavo davanti a Eli Yesserbitt, nono, leader della classifica generale di Coppa del Mondo.

La prossima Coppa del Mondo è prevista per il 2 gennaio a Holst, nei Paesi Bassi. Dopo che il tour di Anversa del 5 dicembre è stato cancellato ad Anversa, la Coppa del Mondo è stata ridotta da 16 a 15 round.

Domenica, il trio si affronterà in un nuovo duello Superprestige a Heusden-Zolder.