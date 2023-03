Delhaize vuole concedere in franchising tutti i suoi negozi: un terremoto sociale

È un vero e proprio terremoto socio-economico quello rivelato martedì mattina dai vertici del marchio Delhaize ai rappresentanti dei lavoratori: per il franchising, niente di più, niente di meno, gestione diretta di tutti i negozi, su modello franchising. Quindi questo riguarda i 128 negozi e tutte le persone che lavorano in quei negozi.

I negozi affiliati, come AD Delhaize, attualmente sono 636, “Negli ultimi anni ha visto la sua quota di mercato crescere costantemente. Grazie alle loro forti radici locali, alla loro capacità imprenditoriale e alla flessibilità delle loro operazioni, possono sempre adattarsi rapidamente e con successo alle mutevoli esigenze dei consumatori e del mercato in generale .”gestione giustificato in un comunicato stampa. “Al contrario, nonostante numerose iniziative e investimenti nei supermercati autogestiti, nello stesso periodo la loro redditività e quota di mercato hanno registrato un calo. Nonostante i grandi sforzi compiuti e l’impegno dei propri dipendenti, i risultati attesi non sono stati raggiunti.

Ci aspettano trattative difficili

Per i dipendenti, ciò significa che i loro salari e le loro condizioni di lavoro saranno adattati in base a un nuovo contratto collettivo, meno favorevole a quello prevalente nella grande distribuzione. Questo, ovviamente, sarà oggetto di trattative con l’amministrazione, che si preannunciano difficili. L’obiettivo sarà quello di mantenere il maggior numero possibile di vantaggi esistenti per i dipendenti esistenti, sapendo che i dipendenti assunti secondo il nuovo modello di Delhaize saranno assunti in base a questo accordo.

Ovviamente sarà una battaglia alla volta per i dipendenti Delhaize. Questo annuncio della direzione è anche un colpo di avvertimento per il modello di supermercato in Belgio.

Per poter continuare a investire nel futuro di Delhaize, dobbiamo adattare il nostro modello. Lo giustifica ancora l’amministratore delegato del gruppo, Xavier Piesvaux. “Capisco perfettamente che questo annuncio possa suscitare emozioni, ma sono convinto che questo piano di crescita sia l’unica soluzione per garantire un futuro sostenibile alla nostra azienda, ai nostri negozi, partner e dipendenti”.