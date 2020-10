L’assessore Del Vecchio “minaccia” provvedimenti seri per chi non rispetta le norme anti-covid.

CAVA DE’ TIRRENI. L’assessore Giovanni Del Vecchio sceglie i toni forti dopo l’ordinanza del Presidente De Luca.

Nonostante il “coprifuoco” arrivato dalla Regione Campania nella giornata di ieri, si registrano ancora nella città metelliana situazioni di irregolarità imputabile, in particolar modo, a quanti giovani nelle ultime sere – nonostante sia stato rigorosamente rispettato dalle attività commerciali l’orario di chiusura fissato alle 23 – si sono affollati in piazza Abbro e in piazza San Francesco ben forniti di birre e alcolici prelevati dai distributori automatici h24.

Numerose, quindi, le segnalazioni arrivate all’attenzione del Comando di Polizia Municipale di via Ido Longo che hanno portato l’assessore Giovanni Del Vecchio a una drastica dichiarazione.

«Adesso basta con gli assembramenti e con la scarsa educazione di gran parte dei nostri giovani incoscienti e incivili – ha tuonato il delegato alla sicurezza dal suo profilo Facebook -. Se persiste questa situazione che mette a rischio la nostra salute, nella mia qualità di assessore alla sicurezza proporrò ad horas nella giornata di oggi al sindaco (massima Autorità Sanitaria sul territorio) la chiusura nelle ore notturne di piazza San Francesco e piazza Abbro perché ritengo che la soluzione adottata dalla Regione penalizza unicamente la categoria di tanti ristoratori e locali notturni senza conseguire il risultato auspicato».

