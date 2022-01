Del design, della scheda tecnica, sappiamo tutto dello smartphone prima della sua uscita

Il mese prossimo, Samsung presenterà tre nuovi smartphone di fascia alta, tra cui il Galaxy S22 Ultra, che si posizionerà come il modello premium della serie. Prima del lancio ufficiale, sappiamo già tutto a riguardo.

Il leaker Ishan Agarwal prima dello show di Samsung l’8 febbraio ha rivelato tutte le informazioni in merito Galaxy S22 Ultra Oltre alle offerte ufficiali per lo smartphone. Secondo lui, il Galaxy S22 Ultra sarà dotato Processore Exynos 2200 in alcuni mercati, inclusa l’Europa. Samsung ha anche alzato il velo questa mattina sul nuovo SoC È stato sviluppato in collaborazione con AMD per la parte grafica.

Apprendiamo anche che lo smartphone verrà lanciato con Android 12 con overlay domestico Aggiornamento dell’interfaccia utente Samsung One 4.1.0. Inoltre, lo smartphone verrà fornito con una S Pen che puoi inserire nello smartphone proprio come nei vecchi Galaxy Note. Questa penna promette di essere più reattiva che mai, con Latenza di soli 2,8 ms.

Quali sono le caratteristiche tecniche del Galaxy S22 Ultra?

Il Galaxy S22 Ultra mantiene le stesse dimensioni del suo predecessore. saranno trattati Display AMOLED QHD+ da 6,8 pollici (3088 x 1400 pixel). Come Xiaomi 12 Pro e OnePlus 10 Pro, quest’ultimo sarà compatibile con la tecnologia LTPO 2.0, consentendo la sua frequenza da 1 Hz a 120 Hz a seconda del contenuto visualizzato.

Lo smartphone sarà alimentato da una batteria 5000 mAh, come già accadeva con il Galaxy S21 Ultra 2021. Tuttavia, Samsung ha rivisto l’accensione della ricarica rapida, come ora va a 45 watt. Per sfruttare questo potere, dovrai ottenere Il nuovo caricabatterie da 45W di Samsung, che sarà commercializzato a circa 50 euroSamsung non include più un adattatore AC nella confezione. Dal canto suo, sempre la ricarica wireless limitato a 15 wattLontano dai suoi principali concorrenti.

Nelle immagini, uno smartphone non dovrebbe essere rivoluzionario. Troveremo una configurazione a quattro telecamere con l’estensione Sensore principale da 108 MP, un Sensore ultra grandangolare da 12 MP, un Teleobiettivo da 10 MP Offre zoom ottico 3X plus Binocolo da 10 mega pixel Offre uno zoom ottico 10x.

Come conferma Ishan Agarwal La presenza del nuovo Gorilla Glass Victus+, Chi vuole essere 12,5% più forte del Gorilla Glass Victus nel Galaxy S21 Ultra. Lo smartphone punterà anche su uno chassis “Armor Aluminium Frame” più resistente. 10% più forte della generazione precedente. Infine, abbiamo appreso che il Galaxy S22 Ultra sarà disponibile in 4 diversi colori che puoi vedere sopra: Phantom White, Phantom Black, Borgogna e altri.

fonte : MySmartPrice