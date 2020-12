Dal 24 dicembre al 6 gennaio l’Italia sarà zona rossa nei giorni festivi e prefestivi e zona arancione nei giorni lavorativi.

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto con la stretta sulle misure per Natale.

Dunque lockdown a singhiozzo tra giorni in zona arancione e in zona rossa -per i festivi e prefestivi – possibilità di visite di due non conviventi ma escludendo dal conteggio gli ‘under 14’, possibilità di spostarsi nei giorni ‘arancione’ tra piccoli comuni sotto i 5000 abitanti.

Confermato sul filo il coprifuoco alle 22, nella penultima bozza -quella stilata nel vertice Conte-capi delegazione- era anticipato alle 20.