Deborah la cassiera, Walter il libraio, Jean-Yves e Nadine: quando il padrone usa finti profili pensionistici e fa arrabbiare la sinistra

Nuovi concorrenti si sono uniti alla guerra delle pensioni che scuote il governo federale. Dopo aver presentato petizioni da parte del PS e da parte del MR, i liberali francofoni hanno introdotto personaggi di fantasia per orientare il dibattito pubblico nella loro direzione.

Mercoledì, il capo di MR Georges-Louis Bouchez ha condiviso una foto che confronta la situazione di Stéphane, che è disoccupato da quando aveva 18 anni, e Miriam, che ha lavorato dai 23 ai 65 anni. Oltre al fatto che i due personaggi non esistevano – i liberali sono stati criticati per aver preso esempi irrealistici – le loro foto sono prese da banche di immagini. Ad esempio, il diritto alla disoccupazione non può essere ottenuto all’età di 18 anni perché è necessario prima aver lavorato 312 giorni nei 21 mesi precedenti la domanda.

Non importa, MR tornerà a spedire il giorno successivo con nuovi esempi. Jean-Yves ha lavorato per un anno ed è stato disoccupato per 29 anni, il che gli permetterebbe di percepire una pensione minima di 1091 euro al mese. Nadine è indipendente. Ha lavorato e contribuito per 29 anni, ma avrebbe potuto percepire solo una pensione di 865 euro al mese.

Ancora una volta, una ricerca inversa su Google consente di trovare i profili utilizzati da MR nelle banche di immagini (Adobe Stock e Envato Element).

“Lo abbiamo fatto in modo che il pubblico potesse comprendere meglio questo file molto complesso”.spiega il portavoce del partito. “Questo accade spesso nelle pubblicità. Prendiamo scenari specifici per illustrare concetti astratti e teoria. Questo aiuta a interrompere la discussione.”

L’ultimo numero dell’annuale CBC Monitor ci dice che quasi 8 belgi su 10 non si sentono abbastanza informati per comprendere il meccanismo delle pensioni. Così solo il 61% di loro capisce come funziona, cioè i loro contributi finanziano le pensioni degli anziani di oggi.

Il tema del finanziamento della vita dopo il lavoro è molto complesso, e non è la prima volta che il dibattito pubblico è dominato da esempi molto concreti. Sotto il governo di Michel, un confronto tra due amiche valloni, Virginie e Caroline, ha agitato i media. Uno di loro lavorava da quarant’anni ma percepiva solo una pensione mensile di 920 euro. L’altro era disoccupato da 33 anni, ma aveva 1.134 euro al mese netti al mese.

Di recente, Deborah, una tesoriera di Nieuwpoort, ha fatto notizia sui giornali fiamminghi dopo che il leader di Vooruit Conner Rosso ha citato il suo esempio per aver interferito nel dibattito sulle pensioni. Il capo di Open VLD Egbert Lachaert ha poi risposto tirando fuori una carta “Jef”, un capo dell’Horeca che non può dare un aumento al suo dipendente.

Ricorderemo anche Barack Obama che ha evocato il vero stato di Joe l’idraulico durante la sua campagna. Oppure ha scelto il libraio Weaver Charles Michel Walter. Questi sono tutti nomi evocativi che trattengono l’immaginazione della casta e consentono agli elettori di identificarsi, scivolare nella pelle del personaggio e comprendere meglio i problemi.

Qui il Maestro decide di liberarsi dallo stato di realtà per attenersi meglio ai suoi obiettivi. Questo ricorda la campagna che PTB ha lanciato sulle pensioni. Il Partito di estrema sinistra aveva creato un amatissimo gioco che metteva l’utente nei panni di Emma, ​​un’infermiera che ha dovuto compiere delle scelte cruciali per ottenere la pensione.

Dove il signor MR predica una tendenza inquietante è cercare esempi che difficilmente si materializzeranno, come non hanno mancato di sottolineare molte personalità di sinistra sui social network. La probabilità che un individuo rimanga disoccupato per 42 anni senza essere inabilitato o affetto da degenerazione è quasi nulla. Secondo Le Soir, che prende a riferimento l’esempio di Georges-Louis Bouchez, i disoccupati da più di 30 anni rappresenterebbero solo lo 0,02% della popolazione attiva, cioè circa 1000 persone. Tuttavia, il gesto ha il vantaggio di innescare il conflitto del meccanismo che può essere rivisto.

Per scoprirlo con certezza, abbiamo intervistato uno specialista delle pensioni.

“È il problema degli esempi che a volte vengono presi in questa discussione”osserva Patrick Wangnor, consulente per il patrimonio e le strutture previdenziali presso CBC Bank. “Teoricamente, l’esempio di un uomo che è stato disoccupato per 29 anni e ha lavorato un anno per guadagnare un totale di 1.091 euro al mese è perfettamente valido. Ma in pratica, è molto improbabile che ciò accada. Inoltre, probabilmente potrebbe avere A il lavoratore autonomo che ha lavorato per 29 anni, se ben informato, può scegliere di lavorare un anno in più per poter beneficiare di una pensione minima. Ma è vero che molte persone sono male informate e non sanno che lavorare per 30 anni cambia tutto rispetto a 29 anni fa.

Il consulente finanziario si riferisce a qualcos’altro. “È vero che gli anni di disoccupazione vengono presi in considerazione nel calcolo della pensione perché sono considerati anni incorporati presi in considerazione nella vita professionale. In teoria, una persona che sarebbe stata disoccupata per 45 anni ha quindi diritto a una pensione completa. In pratica, questo esempio sembra improbabile. Non credo che ci sia una persona in Belgio che possa pensare che sia possibile trovare un lavoro a 60 anni dopo essere stato disoccupato per 42 anni. Tuttavia, la campagna, che è attualmente controverso, ha il merito di evidenziare una realtà, oggi il nostro sistema pensionistico si basa su una professione che non è necessariamente una professione lavorativa, può essere una professione parzialmente disoccupata e quella parte può essere più o meno importante a seconda della situazione .