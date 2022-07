‘Debole e spaventata’: Kate Moss ripercorre il suo famoso servizio fotografico con Mark Wahlberg per Calvin Klein (FOTO)

Nel podcast “Desert Island Discs” della BBC il 24 luglio, la modella torna al suo famoso servizio fotografico del 1992 con Mark Wahlberg. Un’esperienza particolarmente dolorosa per Kate Moss.

“Era molto virile”, rammaricato da Kate Moss nel podcast “Desert Island Discs” della BBC il 24 luglio. La modella 48enne ha affascinato le nostre co-protagoniste nel suo famoso servizio fotografico insieme a Mark Wahlberg nel 1992. Entrambi sono apparsi in una campagna pubblicitaria per l’intimo Calvin Klein. Ha spiegato che è stata un’esperienza particolarmente commovente per Kate Moss che ha finito per avere un esaurimento nervoso.

In queste foto vediamo Kate Moss, che all’epoca aveva 18 anni, con indosso l’intimo di Calvin. D’altra parte, appare in topless in jeans, seduta sull’attore in topless, il petto nascosto da un gioco di luci. “Non è un gran bel ricordo”, La top model britannica si è rassicurata ospitando Lauren Laverne. “Era così macho, era tutto su di lui. Era così circondato. Ero solo una normale top model”Io spiegai.

Poi la giornalista ha chiesto alla modella se si sente così “Tema“Durante le riprese in bianco e nero, immortalate da Herb Ritts. A cui Kate Moss ha risposto: “Sì, assolutamente. Mi sentivo anche debole e spaventato. Penso che abbiano giocato su quel punto debole. Ero così giovane e innocente, e Calvin lo adorava”.

Durante le settimane che hanno preceduto le riprese con Mark Wahlberg, Kate Moss ha spiegato di “Non mi sentivo davvero a mio agio”.. E così ho confermato “Incapacità di alzarsi dal letto” testardo “una o due settimane”E dopo che ho provatogrande preoccupazione” Per l’idea di fare questo servizio fotografico. Già nel 2012 la modella citava questo scatto sulle colonne di “Vanity Fair US”. Ha affermato che è stato fatto “esaurimento nervoso”, Penso che sia su di esso “Morte”.

Da parte sua, Mark Wahlberg ha ammesso “custode”, Nel 2020, quello era Un po’ ruvido ai bordiAl momento della relativa sessione.Non ero… troppo banale, diciamo‘Ti sei arreso.