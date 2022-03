Dead By Daylight va être décliné en un jeu de plateau

La campagna Kickstarter debutterà il 29 marzo con Dead By Daylight: The Board Game.

Gli adattamenti di gioco video en jeux de société ont la cote en ce moment. Après le désormais culte jeu d’Orlog d’Assassin’s Creed Valhalla adapté en jeu de table grazie a Kickstarter, il semblerait qu’un autre jeu video ait le droit à son adattamento. Ce jeu n’est autre que Dead By Daylight.

Lorsque l’on dit jeu de société, on ne pense pas directement au jeu développé par Behavior Interactive. Et pourtant, l’on an appris ce mercredi que le concepteur de jeux de table Livello 99 travaillait actuellement sur une Adaptation de célèbre jeu de survie.

Intitulé Dead By Daylight: The Board Game, le jeu reprendra peu ou prou les mêmes mécaniques que dans la version vidéoludique. Jouable jusqu’à cinq joueurs, le jeu feront s’affronter deux équipes, l’une composée de 4 survivants et une autre, dans laquelle seul le tueur agit. Les 4 joueurs devront survivre en ralentissant le tueur et en activant des generateurs, tandis que le tueur aura pour mission de tendre des pièges à ses victimes et de les eliminer.

“En tant que fans du jeu vidéo original, nous avons travaillé dur pour capturer la tension entre les Survivants et le Tueur à chaque tour”, un déclaré le concepteur du jeu de société D. Brad Talton Jr. dans un comunicato di stampa. “Le moment où vous vous apprêtez à jouer votre tour et où vous devez ensuite retenir votre souffle pendant que le Tueur joue son tour – pour moi, c’est l’essence même de Dead by Daylight.”

De leurs côtés, les développeurs du jeu originel se réjouissent d’une telle adattamento, alors que le second opus est toujours attendu sur consoles.

“Je suis probablement le plus grand nerd de jeux de société que je connaisse et Dead by Daylight: The Board Game est tout simplement une expérience incroyable. […] Quand on nous a présenté ce projet, nous avons tous été impressionnés et excités”ajouté Mathieu Côté, directoreur du jeu, Dead by Daylight. “Level 99 a réussi à adapter parfaitement l’expérience de Dead by Daylight à un jeu de société: il gameplay asimétrique Killers VS Survivors, les surprises inattendues, les boucles de jeu, tout y est. Et avec presque tous les personnages originaux présents […].”

Deux éditions sont d’ores-et-déjà annoncées. L’édition standard comprende 6 tueur, 7 sopravvissuti e 2 carte et coûtera $ 49,99. L’édition collector, quant à elle, comprend 16 tueurs, 17 survivants et 4 cartes, pour un prix de $ 99,99. La campagna di finanziamento ha debuttato su Kickstarter il 29 marzo.