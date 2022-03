De retour, les Casseneuillois lanciano un appel aux professionnels de santé pour acheminer des médicaments

l’essenziale

Ils sont partis samedi à destination de la frontière ucraina, pour un retour à Casseneuil programmé la nuit dernière. Mais d’ores et déjà ils lancent un appel vers les professionnels de la santé pour le prochain voyage.

Xavier Galinou, Philippe Bernard, André de Santos et Thierry Franken sont partis samedi de Casseneuil à destination de la frontière en l’Ucraina et la Pologne pour, dans un premier temps acheminer médicaments, produits de première nécessitée. et vê Uno slancio di solidarietà al posto dell’ensemble des Casseneuillois et plus généralement de Lot-et-Garonnais en général.

Ils sont arrivés au poste frontière de Médika dimanche. Sur place, grâce à Max, un jeune homme de 28 ans qui fait partie des régulateurs de la masse d’exilés, nous avons rencontré Vladimir. Alexandre et son amie ukrainienne qui livrent régulièrement des médicaments à Vladimir” nous explique Philippe au téléphone, lors d’une courte pause. “Nous sommes ensuite rendus dans un centre d’accueil de réfugiés où nous avons pu donner les vêtements et les produits d’hygiène. Nous avons égallement rencontré des réfugiés et les deuxémpé pourétés onte reavre not dormi une petite heure, nous déposons une mère et son fils à la gare de Cracovie, une femme à Châlon-sur-Saône et deux femmes et trois enfants à la gare de Strasbourg. en charge sur place”.

À Casseneuil su s’organise déjà pour le prochain départ. “Il faut plus de médicaments immédiatement” assicura Philippe depuis son téléphone. “Nous lançons un appel à tout le monde. Les labos pharmaceutiques, les professionnels de santé, les hôpitaux. En Ucraina, la popolazione en a véritablement besoin”.