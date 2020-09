Vincenzo De Luca, riconfermato presidente della Regione Campania con oltre il 60% delle preferenze

Il confermato Presidente Vincenzo De Luca archivia in poche battute il voto che lo riporta alla guida alla Regione Campania e detta già i prossimi passi del suo nuovo mandato, a cominciare dal fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19.

“Non è una piccola cosa quella successa oggi – comemnta De Luca – e mi inorgoglisce, ma dà anche l’energia necessaria a tutti noi per riprendere il lavoro. Godiamoci il momento, ma non abbiamo tempo da perdere e si deve ritornare a lavoro”.

“Un risultato elettorale, spiega De Luca – che non può essere letto in termini di destra e di sinistra, ma la mia candidatura è stata sostenuta dal mondo progressista ma anche da tante forze moderate e da tante forze della destra non ideologica”.

Ipotesi coalizione

Con un risultato tra il 57 e il 56%, la coalizione a sostegno di Vincenzo De Luca potrebbe arrivare a 32 seggi nel Consiglio regionale della Campania, lasciandone 18 agli schieramenti dei suoi due principali avversari, Stefano Caldoro (centrodestra) e Valeria Ciarambino (M5S).