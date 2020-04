De Luca “pronto a blindare la Campania” spopola sulla scena nazionale

La discussione su come e in che tempi allentare le restrizioni ed avviare la famigerata FASE 2 vede tra i protagonisti, e non avevamo dubbio, il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

Colui che non scoraggia il suo seguito, malgrado la durata dei suoi discorsi e che riesce a tenere inchiodati in vari momenti 1mln di utenti su fb con il suo “Pronti a blindare la Campania e chiudere i confini”, ieri è stato tra i protagonisti assoluti dei lanci di informazione di ieri sera e dei quotidiani, stamattina.

Quando De Luca spopola con “Hanno riaperto la fabbrica dei tweet”

“Potremmo fare dell’ironia amara sulla fase due, che sembra già cominciata. – si concede poi il governatore – Tutti quelli che erano scomparsi dalla scena pubblica in questo mese e mezzo o per ignavia o per incompetenza sono tornati sulla scena e ci inondano di valutazioni, di proposte, di ricette mirabolanti. Tutti quelli – continua – che erano grandi produttori di tweet sono tornati in campo e hanno riaperto la fabbrica dei tweet. Quei pochi scienziati che hanno dato indicazioni di merito rischiano di essere travolti da una ripresa di chiacchierificio nazionale. Quello che abbiamo conosciuto qualche settimana fa, e cioè il senso di responsabilità, lo spirito di coesione nazionale, la modifica della gerarchia dei valori, il senso di una tragedia che incombeva sull’Italia sembrano scomparsi. Si è aperta la fase due all’insegna della politica politicante, che sembra essere ritornata in campo. Che tristezza”.