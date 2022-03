De Ketelaere courtisé par l’AC Milan: un diable va-t-il en chasser un autre?

C’est un secret de polichinelle, Charles De Ketelaere è très courtisé sur le marché des transferts. L’attaquant du Club de Bruges réalise sa saison la plus aboutie avec 17 buts et 9 pass décisives toutes compétitions confondues. Des performance qui lui ont permis de devenir logiquement Diable rouge avec, à la clé, son premier ma sous la liquette nationale face à l’Italie en Ligue des Nations.

Force, ses statistiques ne sont pas passées sous les radars de grands club étrangers. Dans son edition du jour, la Gazzetta dello Sport afferma que le joueur de 21 ans serait l’une des priorités pour l’été prochain. Joueur de tennis (raté) et joker offensif : De Ketelaere, le “nouveau De Bruyne” dans le viseur de Milantitolo même le célèbre journal transalpin. “On le surnomme le nouveau De Bruyne depuis qu’il an arrêté le tennis”soulignent nos confrères sous le ton de l’humour. “Cette année, il a surtout joué comme deuxième attaquant du côté de Bruges. Il sait terminer des actions et donner des pass décisives. Surtout, il sait faciliter le jeu grâce à sa tecnica et peut construuiream le à se déplacer vers les côtés.”

De Ketelaere étant sous contrat jusqu’en 2024, i rossoneri ont conscience que la bataille s’annonce âpre pour sa signature. “Depuis sa prestation exceptionnelle contre le PSG, la moitié de l’Europe l’observe”, afferma la Gazzetta. In vigore, i club come il Napoli, la Lazio, l’Arsenal, il Newcastle United e il Tottenham suivent particulièrement le jeune diable. Mais selon le Leicester Mercury, c’est bien Leicester qui mènerait la danse dans ce dossier. Les Foxes prepara une offre qui s’élève a 39 milioni di euro!

Les Blauw en Zwart peuvent donc se frotter les mains. Auto les dirigeants souhaiteraient efficacia faire sauter les records di Jérémy Doku (26 milioni a Rennes) e Jonathan David (32 milioni a Lille).

Un transfert qui pousse Saelemaekers dehors?

Les deux joueurs ne jouent pas du tout aux mimes posts. Vedi la posizione di Saelemaekers a San Siro est de plus en plus délicate. Efficacia, le joueur formé au RSCA a perdu sa bataille contre Junior Messias ces dernières semaines. Stefano Pioli lui reproche notamment le fait de ne pas être assez décisif devant le but. En 30 apparitions cette saison en Serie A, la Salamandre (son surnom dans la Botte) n’a marqué qu’un but et fait une passe décisive. Bien trop peu aux yeux de son entraîneur.

En championnat, il n’a plus commencé une rencontre depuis le 5 février dernier. Un’eternità. Entre temps, Messias a pris sa place. Mais il ne marque pas beaucoup plus que lui, avec cinq buts inscrits et aucune passe décisive en 24 apparitions.

Ce qui pousse l’AC Milan à aller voir si l’herbe n’est pas plus verte ailleurs. Les dirigeants italiens se sont égallement renseignés sur un certo Noa Lang pour l’année prochaine. Une Choose est Certaine, les Milanais vont recruter à ce poste. Et ce n’est pas bon pour Saelemaekers.

Très moyen contre l’Irlanda a Dublino, il joueur risque égallement de manquer le train pour la Coupe du monde au Qatar. S’il s’est bien rattrapé face au faible Burkina Faso, il reste derrière Timothy Castagne et Thomas Meunier dans la hiérarchie des Diables. Il va devoir donc bien faire son choix s’il veut bousculer la hiérarchie pour l’hiver prochain.