David Janmot spiega come sbarazzarsi delle palpebre cadenti

stamattina in IlH 8/9, David Genmot viene in aiuto dell’ascoltatore Sylvie, che ha le palpebre cadenti. Scopri i 5 consigli della nostra estetista per combattere questo processo naturale.

Se non riusciamo a combattere il passare del tempo o l’invecchiamento, possiamo aspettarci che questo processo riduca i suoi effetti grazie ai cinque consigli di David Jeanmotte.

Uso corretto del trucco

Ci sono trucchi per far sembrare gli occhi più grandi. Basta usare una matita molto morbida ed evitare grandi linee sotto gli occhi, poiché restringono lo sguardo. Puoi anche usare un ombretto chiaro sulla palpebra mobile e modellare le palpebre superiori con una tonalità più scura verso l’alto.

sopracciglia sottili

Le sopracciglia folte accentuano le palpebre cadenti, motivo per cui si consiglia di strappare le sopracciglia per allargare gli occhi.

drenaggio linfatico

Un’altra soluzione per combattere la ptosi, vai da uno specialista in linfodrenaggio. Puoi anche massaggiarti dal naso alle sopracciglia, verso i seni. Picchietta le dita dall’esterno verso l’interno degli zigomi. Infine, applicare sulle palpebre impacchi freschi inumiditi con tè nero, che garantiranno un effetto decongestionante.

penna per toelettatura

Un’alternativa più costosa, la penna per toelettatura. Questo dispositivo a forma di penna proietta una nuvola di plasma sulla palpebra, tra la pelle e la penna, per mascherare la pelle cadente. Il trattamento deve essere Viene eseguito da uno specialista e in anestesia locale.

nastri adesivi

Le strisce adesive sono una soluzione quotidiana e monouso. Realizzati in silicone perforato che permette alla pelle di respirare, questi accessori ultra confortevoli sono adatti per l’uso sulla pelle sensibile del viso. Completamente trasparente e invisibile, sostiene perfettamente il trucco degli occhi. Ogni scatola contiene 120 pezzi che si possono conservare per 4 mesi. Per facilitare l’applicazione, utilizzare le pinzette per l’estensione delle ciglia.