David Goffin nella finale del BW Open: “Avrei preferito affrontare Djokovic questa domenica”

Dopo questa battuta che ha fatto ridere tutti i tifosi presenti al Blocry, Liégeois ha analizzato la sua prestazione contro uno dei suoi compagni di allenamento.

Non è stata una partita facile. Gauthier ha un gioco speciale, è un po’ un imbroglione. Sente bene il gioco, non ha grandi colpi ma gioca giusto e preciso. Una volta che conta, una volta che suona un po’ più in alto, e poi improvvisamente colpisce. Sa anche come accedere alla rete contro il tempo. Riesce a far giocare male il suo avversario. Non trovavo il ritmo in risposta, mi mancavano i palloni facili. Dovevo rimanere concentrato. Dopo aver vinto il primo set giocando un buon tiebreak, mi sono sentito meglio e rilassato. Nella seconda gara mi è sembrato tutto più facile. Rimasi calmo per non cadere nella sua trappola. Gauthier ha giocato una buona partita.

Il numero uno belga ha anche analizzato cosa potrebbe portare questa buona settimana nel Brabante vallone al giocatore dell’AFT Team Pro: “Non parlerò di un colpo perché il suo gioco era livellato e non aveva una settimana per colpire tutto e tutto stava tornando. Forse è mentalmente consapevole di poter vincere le partite nei Challenger. Con la sua prestazione di questa settimana, si avvicinerà alle prime 250 squadre e quindi si qualificherà per i campionati del Grande Slam. Spero davvero che questa settimana gli dia fiducia nel futuro.

Da parte sua, l’ex finalista Masters 2017 è stato felice di essere stato scelto per tornare in Belgio per prendere parte a questa 125 Challenge creata da Vincent Stavo e Christophe Dester: “Mi sento calmo e sereno. Vincere quattro partite di fila mi rende felice. Venire a questo torneo è stata una buona scelta prima di partire per la Coppa Davis. La forma tornerà, anche se non sto ancora giocando al mio massimo livello. È bello vedere che c’è follia intorno a me. È appariscente ed è anche quello che stavo cercando quando sono arrivato a Louvain-la-Neuve. Anche se potrebbe essere un torneo trap se non fossi venuto qui con umiltà”.

Nella finale di domenica (16:00), sfiderà il nostro connazionale Mikael Ymir, 69° classificato al mondo: “Non ho mai giocato contro di lui. Su una superficie lenta come questa, non sarebbe facile scavalcare, inoltre si aggrappa bene. Dovremo giocare e attaccare al momento giusto. Sarà una grande battaglia”.