David Godot, rivale più che mai di Tadezh Pogacar alla Parigi-Nizza: “Un giorno dovremo batterlo”

Mentre mancano solo 118,4 km alla fine dell’81a edizione della Parigi-Nizza, la suspense è ancora intatta prima dell’ultima tappa intorno a Nizza.

Pogacar vince la 7a tappa della Parigi-Nizza, De Gendt si arrende dopo una caduta

L’ultima tappa è breve e molto densa di difficoltà. Cinque di loro, incluso il famoso Col d’Eze, devono terminare prima di raggiungere la Promenade des Anglais. Si prospetta una bella battaglia tra i primi due assoluti, ma Tadezh Pogacar e David Gaudeau sbaglierebbero a non diffidare di chi, dal secondo posto, come Jonas Vingaard ma anche Simon Yeats o Gino Mader, o addirittura Romain Bardet, potrebbe sorprendere e capitalizzare i loro punteggi. La storia recente di Chase to the Sun ci ha fornito abbastanza esempi di un’ultima giornata piena di colpi di scena.

Questi sono i miei percorsi formativi.Che vive a Monaco, Tadej Pogacar ripete il percorso tracciato nell’entroterra nizzardo. “Adoro queste salite brevi ed esplosive. Ma David sta facendo progressi e lo fa ogni anno. Sono sicuro che vincerà gare importanti quest’anno”.

Breton si era trovato in una posizione senza dubbio inaspettata per molti, una settimana prima, all’inizio di La Verrière. Questo sabato, il corridore del Groupama-FDJ ha attaccato ancora, senza mostrare nodi nell’affrontare Pogacar.

“Ho avuto davvero buoni sentimenti.”, quest’ultimo riconosciuto in cima al Col de la Couillole. “Peccato, dopo tutto il lavoro di squadra, non potermi riprendere la vittoria, sono ancora secondo. È secondo dietro a Pogacar, ma un giorno riusciremo a batterlo. Nelle corse era sempre più forte, nessuna foto davvero di nuovo.

Quarto nell’ultimo Tour de France, David Godot solletica il doppio vincitore del Grand Boucle che lo ha spinto ai suoi ultimi limiti.

“Dall’inizio della settimana sono stato nel gioco,” Egli ha detto. “Non volevo provare rimpianti. Fino all’anno scorso eravamo al comando e ora stiamo cercando di rispondere agli attacchi, anche agli attacchi.

Tuttavia, la protezione di Marc Madiot rimane cauta.

“Non agitarti, stai alla larga ma non trattenerti”Gaudo conferma. “Tadig è un forte all-terrainer, è uno dei giocatori più versatili del gruppo. Dovremo anche avere quel ritmo tutto l’anno, che sarà la parte più difficile, perché Vingegaard e Pogacar non sono necessariamente al 100%. Ad ogni modo, in termini di look and feel, al momento permette la competizione per questa Parigi-Nizza.

Sono passati ventisei anni da quando il francese Laurent Galabert vinse la Race to the Sun nel 1997 e l’ultimo corridore francese sul podio fu Arthur Vichot. Era nove anni fa…