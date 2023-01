David è un padre affranto la cui figlia di 6 anni, Isla, è tragicamente morta per un attacco di cuore

Quando è nata, alla piccola Isla è stata diagnosticata la sindrome del QT lungo, un’anomalia del sistema elettrico del cuore. Questa anomalia può causare un battito cardiaco accelerato e un battito cardiaco irregolare. Colpisce una persona su 2.000.

La malattia della bambina ha aumentato le sue possibilità di infarto. Per prendersi cura della figlia malata, David decide di smettere di lavorare. Sono stato al suo fianco in ospedale per tutto il tempo. Il tempo sembrava passare ma era come rallentatore. Non volevo che soffrisse. Era la bambina più felice che abbia mai incontrato”, testimonia David in Pillars of the Sun.

Ma una sera, mentre David stava mettendo a letto sua figlia, si accorse che qualcosa non andava. “Dormiva nel letto ma non voleva sistemarsi. Sapevo che qualcosa non andava”, spiega il padre di famiglia. E David aveva ragione, dato che la sua bambina è stata portata in ospedale quella notte. È morta l’8 ottobre di un infarto.

“Ho messo a letto la mia piccola figlia come al solito … dopo poche ore sono andato a letto”, testimonia tristemente David, che ha deciso di raccogliere fondi per l’ospedale che ha curato sua figlia per tutta la vita, di breve durata. Ha già guadagnato 4.200 sterline (4.735 euro).