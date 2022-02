Dave, vittima di una caduta di 2,5 metri dalla scala: il cantante manterrà le conseguenze

il 25 gennaio Dave è stato vittima di una terribile caduta 2,5 metri nella scalinata di Villa Montmorency a Parigi. La cantante 77enne è corsa giù per le scale dopo una violenta scivolata. Una caduta lo ha lasciato privo di sensi. È stato ricoverato d’urgenza e ricoverato in terapia intensivaIl cantante ora si sta riprendendo. Il ricovero lo costringe a cancellare il suo tour per celebrare i 50 anni della sua carriera. L’amico e conduttore Marc-Olivier Vogel spiega che il cantante ha voluto ringraziare coloro che erano preoccupati per lui e che continua la sua guarigione.

Se il peggio è alle sue spalle adesso, tradotto.Fanina” E “dalla parte del cigno Tuttavia, sopporterai le conseguenze dell’incidente. Il cantante è caduto di testa, gravemente ferito al collo. la rivista più vicino Rivela che Dave ora deve indossare un tutore per il collo per sostenere il suo collo.

Diverse personalità vicine all’artista si sono espresse sulla scia di questo inquietante incidente, come Daniel Otwell: “Ha sofferto molto, ma migliorerà sempre di più e sono molto contento di questo”. L’attore ha riassunto al microfono di France Bleu il 31 gennaio.

Presto di nuovo sul palco

Nonostante l’incidente, Daniel Otwell conferma che il suo amico Dave intende tornare sul palco il prima possibile. In piena promozione per il suo prossimo album intitolato “Noces d’or”, Dave deve esibirsi al Mars202 Trianon Theatre di Parigi dall’11 al 12 febbraio, se le sue condizioni lo consentono.